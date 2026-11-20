Путин призвал украинский народ объединиться с россиянами ради будущего
Президент Владимир Путин призвал украинцев объединиться с россиянами и перейти на правильную, по его словам, страницу истории. Он также предложил жителям Украины думать о будущем своих детей.
«Чего бы ни происходило, какие бы трагедии ни происходили сегодня, надо думать о будущем, о будущем своих детей и понимать, что, если мы хотим быть сильными, значимыми и хотим иметь условия для хорошего развития, мы, конечно, должны быть вместе», — рассказал Владимир Путин в интервью Эмиру Кустурице для фильма Первого канала «Наше крещение. Предстоятель» к 80-летию патриарха Кирилла.
По мнению главы государства, западные страны стремятся ослабить и снизить потенциал России по типу «разделяй и властвуй». Российский народ это понимает, добавил Владимир Путин. «Я это чувствую и вижу по состоянию нашего общества», — отметил президент.