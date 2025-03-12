У российских собственная Urals

Котировки нефти Brent на спот-рынке вернулись к минимальным значениям за четыре года, закрепившись ниже уровня $70 за баррель. «Медвежьи» настроения инвесторов вызваны ожиданиями спада мировой экономики из-за тарифной войны, а также намерений ОПЕК нарастить объем добычи. Вместе с тем дисконт для российского сорта Urals сократился менее чем до $5. Сохранение цены на российскую нефть позитивно для валютного рынка, где курс доллара впервые с августа 2024 года опускался ниже уровня 85 руб./$.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Стоимость североморской нефти Brent опустилась ниже уровня $70 за баррель. По данным Investing.com, во вторник, 11 марта, ее котировки на спот-рынке опускались до отметки $68,41 за баррель, что на 0,8% ниже закрытия понедельника и близко к минимуму с начала декабря 2021 года. Даже с учетом коррекции во второй половине дня (до $69,5 за баррель) ее стоимость осталась на 1% ниже значений конца минувшей недели и на 13,5% ниже локального максимума, установленного в середине августа.

Аналитики связывают снижение цен прежде всего с решением ОПЕК+ о возобновлении роста добычи с апреля. На минувшей неделе восемь стран, участвующих в сделке, договорились с начала апреля увеличить производство нефти на 138 тыс. баррелей в сутки (б/с). Такое решение стало неожиданностью для рынка, который рассчитывал на сохранение объемов добычи на неизменном уровне. «Рынок нефти выглядит так же, как в прошлом квартале, а тогда решения о росте добычи переносились достаточно уверенно, места для новых объемов добычи не просматривалось»,— отмечает старший аналитик SberCIB Investment Research Константин Самарин.

Увеличение объемов добычи на 138 тыс. б/с несущественно для рынка, но проводимая президентом США Дональдом Трампом тарифная политика может привести к замедлению мировой экономики и, как следствие, сокращению спроса на энергоресурсы. «В целом баланс спроса и предложения на 2025–2026 годы, по расчетам ведущих инвестдомов и аналитических групп, вероятно, качнется в сторону профицита предложения, даже несмотря на старания ОПЕК+. Произойти это может за счет роста добычи со стороны игроков, не входящих в картель»,— отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская. По мнению Константина Самарина, реализация плана роста добычи ОПЕК+ создаст перманентное давление на рынок, что приведет к средней цене Brent во втором квартале около $70 за баррель, а в четвертом квартале она снизится до $66 за баррель.

Вместе с тем на фоне снижения стоимости североморской нефти котировки российской Urals в последние дни уверенно растут. Согласно данным ресурса ProFinance.ru, 11 марта они поднимались до $65,5 за баррель, что на 2% выше значения закрытия предыдущего дня и на 4,5% выше значений конца минувшей недели. В результате спред с североморской нефтью сократился до $4,3 за баррель, в полтора раза ниже значения прошлой недели. По мнению главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, сужению спреда могли способствовать как текущие колебания спроса и предложения российской нефти, так и геополитические факторы (улучшение отношений России и США). Ранее агентство Bloomberg сообщало о том, что США при подготовке к встрече глав МИД G7 в Канаде заблокировали предложение о создании специальной структуры по отслеживанию «теневого флота», перевозящего, по мнению западных стран, российскую нефть.

Уменьшение премии за риск в стоимости российской нефти позитивно для российского валютного рынка, так как ведет к увеличению притока валюты в страну. Во вторник, 11 марта внебиржевой курс доллара впервые с начала августа 2024 года опустился ниже уровня 85 руб./$. В ходе торгов он достигал отметки 84,78 руб./$, что на 2,84 руб. ниже значения закрытия понедельника. «Динамика курса рубля сейчас во многом определяется новостным фоном в отношении хода переговоров РФ—США и геополитической ситуации. Активные переговоры по урегулированию украинского конфликта продолжаются, и это остается главным драйвером для цен на российские активы»,— считает господин Васильев. По его оценке, курс доллара до конца месяца будет находиться в диапазоне 82–88 руб./$, курс юаня — 11,3–12,1 руб./CNY.

Виталий Гайдаев