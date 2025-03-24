Добывающие регионы России пострадали от внешних ограничений

Горячая тема свежего номера журнала Новой экономической ассоциации — адаптация регионов к санкциям, и в том числе публикация заказанного государством исследования Натальи Зубаревич с географического факультета МГУ о влиянии ограничений на развитие регионов в 2022–2024 годах. Оценивалась динамика добычи, обработки и розницы за три года нарастающим итогом (2022–2024 годы к 2021 году) с выделением регионов разной специализации с экспертной оценкой качества их статистики и учетом эффекта базы. Больше всего пострадали регионы со значимой долей добычи (см. график), особенно угольной, хотя этому способствовали и падение мировых цен, и проблемы логистики. Спад в нефтяных регионах, в основном в Ханты-Мансийском АО, был слабее, а в ведущем регионе добычи газа — Ямало-Ненецком АО — не был связан с санкциями и почти преодолен. Снижение продолжается в регионах добычи железной руды и сырья для удобрений. Дальний Восток же пока выиграл от «поворота на Восток» лишь в добыче, что привело к быстрому росту отрасли в Якутии (новые месторождения угля, нефти и газа), в обработке же доля региона минимальна.

В подсанкционной промышленности (в регионах лесопереработки, черной и цветной металлургии) динамика за три года ухудшилась: темпы роста были ниже средних или отмечался спад. «На их фоне выделяется быстрый рост регионов с ВПК — на них не повлияли санкции, направленные на ограничение импорта комплектующих, в том числе электроники»,— заключает автор. Регионы с наличием автопрома разнятся: в Калининградской области — спад; в Калужской — рост за счет другой обработки, а в Самарской и Ульяновской областях динамика лучше в силу импортных поставок нужных комплектующих для автопрома из Китая и роста отраслей ВПК.

Розница же в России, несмотря на санкции и уход крупных иностранных торговых компаний и автопроизводителей, восстановилась и выросла в подавляющем большинстве регионов благодаря параллельному импорту и притоку китайских машин. «Однако темпы роста по регионам не всегда поддаются объяснению, в том числе непреодоленный спад розничной торговли в Москве»,— заключает госпожа Зубаревич, призывая критически оценивать региональную статистику «в турбулентных условиях 2020-х годов».

Артем Чугунов