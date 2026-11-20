Беженцы, бойцы, беглецы
Фестиваль IDFA рассказывает о судьбах молодежи в современном мире
На фестивале IDFA уже показана основная часть программы. О фильмах, в центре которых судьбы молодых людей, ищущих место под солнцем в раздираемом конфликтами мире, рассказывает Андрей Плахов.
Знойный летний день в Тичино — италоязычной части Швейцарии. В тенистом лесопарке трое афганских юношей спасаются от жары в прозрачных водах альпийской реки, знакомятся с отдыхающими тут же местными девушками. Идиллические сцены сопровождаются интенсивными природными звуками: журчанием водопада, криками птиц и стрекотанием сверчков, иногда издалека доносится звон колоколов или шум проходящего поезда. Шумовые эффекты дополняет зловещая музыка, создавая ощущение напряженности и тревоги до такой степени, что на фестивальном сайте в описании фильма «Парни у реки» режиссера Пабло Брионеса — предупреждение о том, что в фильме есть моменты, способные ранить чувствительных зрителей.
Герои этого фильма — беженцы, покинувшие Афганистан после прихода к власти «Талибана».
Их настигают болезненные воспоминания — про то, как юношей насильственно разлучили с близкими, как они бежали с помощью контрабандистов, попали в засаду на турецкой границе, как плыли по морю в переполненной лодке. Но сказать, что испытания позади, было бы слишком оптимистично. Только что предложена поправка к швейцарскому законодательству; теперь одиноким, здоровым афганским мужчинам старше 18 лет может грозить депортация на родину. Так что, мирно отдыхая у реки, герои переполнены подавленными страхами. Атмосферу изоляции и неприкаянности усиливают разговоры об опасности лесного пожара, о ней предупреждает смотритель лесопарка; между тем встреченная парнями компания намерена разжечь костер. Дело идет к вечеру. С громким шумом подкатывается робот-уборщик и поднимает рюкзак одного из парней. Их дальнейшая судьба словно повисает в воздухе.
В лесу, только тропическом, происходит действие и другого фильма с юными героями, он называется «Колонна белого тигра». Снявшие его канадские режиссеры Роберт Ментов, Двит Янци и Брайан Дике проникли глубоко в джунгли, в тренировочный лагерь Народных сил обороны Мьянмы. После военного переворота 2021 года там собираются борцы сопротивления, которых правительство считает террористами — и воюет с ними с помощью истребителей и дронов.
Повстанцы — совсем молодые люди, многие просто дети, и на первый взгляд их лесная жизнь напоминает молодежный летний лагерь.
Здесь есть спальный домик и наскоро обустроенная кухня, ребята рубят дрова и собирают кокосы, девушки поют модные песни. Некоторые пришли сюда по объявлению в интернете, влекомые экзотикой и романтикой, а столкнувшись с первыми трудностями, сбежали. Кто-то соскучился по родителям, кто-то только сейчас оценил их заботу и жалеет, что был непослушным сыном или дочерью. А у других родителей больше нет: один из парней рассказывает, как военные на его глазах истребили всю семью, а из трупа брата вырвали сердце. Еще одна обманчивая «лесная идиллия». Но все, что здесь происходит, совсем не игра, а если и игра, то с огнем. Геймеры поколения Z в футболках Guns N’ Roses готовятся к боям, учатся обращению с оружием и готовят взрывчатку в воке, где еще недавно шипела на огне аппетитная еда. Через 45 дней интенсивной физической и военной подготовки этих партизан-добровольцев ждет фронт гражданской войны.
Атмосфера — главная художественная составляющая и фильма «Залив Хонда» кубинца Алехандро Алонсо Эстреллы. Его герои работают на кладбище кораблей под палящим солнцем и в черноте ночи. Остовы списанных, отплававших свое, мертвых судов и листы скрипучей стали образуют апокалиптический пейзаж из огня, воды и дыма. Эта ничейная зона, похожая на чистилище или тюрьму, вызывает в памяти образы романа Конрада «Сердце тьмы». Питуфо, молодой герой фильма, решается на побег и садится в маленькую лодку, чтобы выплыть к более счастливым берегам. Поскольку этот фильм наиболее метафоричен, он особенно емко выражает настроение молодежи в становящемся все более мрачным мире.