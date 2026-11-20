Здесь есть спальный домик и наскоро обустроенная кухня, ребята рубят дрова и собирают кокосы, девушки поют модные песни. Некоторые пришли сюда по объявлению в интернете, влекомые экзотикой и романтикой, а столкнувшись с первыми трудностями, сбежали. Кто-то соскучился по родителям, кто-то только сейчас оценил их заботу и жалеет, что был непослушным сыном или дочерью. А у других родителей больше нет: один из парней рассказывает, как военные на его глазах истребили всю семью, а из трупа брата вырвали сердце. Еще одна обманчивая «лесная идиллия». Но все, что здесь происходит, совсем не игра, а если и игра, то с огнем. Геймеры поколения Z в футболках Guns N’ Roses готовятся к боям, учатся обращению с оружием и готовят взрывчатку в воке, где еще недавно шипела на огне аппетитная еда. Через 45 дней интенсивной физической и военной подготовки этих партизан-добровольцев ждет фронт гражданской войны.