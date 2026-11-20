Всего таких монет семь. А восьмая — это заготовка, которую сделал художник-медальер Яков Рейхель для презентации министру финансов Егору Канкрину. Тот, в свою очередь, и заказал изготовление рубля с изображением будущего императора Константина. Все это происходило буквально в течение пары недель междуцарствия, когда еще не было известно, что Константин отрекся от престола в 1815 году, а будущим императором станет Николай I.