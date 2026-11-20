«Всего таких монет семь»
Дмитрий Буткевич — о Константиновском рубле
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Наверняка многие, даже если не увлекаются нумизматикой, слышали о Константиновском рубле. Коллекционеры же охотятся за одной из самых дорогих монет Российской империи с самого момента ее появления. Это удивительная история, о которой я знал лишь отчасти, но многие подробности мне рассказала научный сотрудник Музея Международного нумизматического клуба (МНК) Дарья Новикова.
Всего таких монет семь. А восьмая — это заготовка, которую сделал художник-медальер Яков Рейхель для презентации министру финансов Егору Канкрину. Тот, в свою очередь, и заказал изготовление рубля с изображением будущего императора Константина. Все это происходило буквально в течение пары недель междуцарствия, когда еще не было известно, что Константин отрекся от престола в 1815 году, а будущим императором станет Николай I.
Так в декабре 1825 года и были отчеканены пять «чистовых» экземпляров с гуртовой надписью. Как известно, у монеты есть аверс и реверс, а еще ребро — гурт, который защищает монету от подделок. Вскоре стало известно об отречении Константина, а созданные монеты могли дискредитировать министра. Поэтому все пять экземпляров спрятали в тайнике Петербургского монетного двора. Сохранились и штемпели, за исключением штемпеля гурта.
Через полвека Георгий Михайлович Романов — дядя Николая II, «августейший нумизмат», видевший заготовку Рейхеля, — потребовал вскрыть тайник и раздать сохранившиеся экземпляры членам императорской фамилии. В 1881 году некие коллекционеры заказали служившему на монетном дворе граверу Иверсону изготовление новых экземпляров. Дочеканку произвели без гурта. Всего изготовили две монеты. Этот так называемый «новодел» стал легендой русской нумизматики.
Один экземпляр попал в коллекцию нумизмата Зубова. Его квартиру ограбили, а все ценности свалили в один мешок. На монете появились сколы, по которым этот экземпляр легко опознать. В 2021 году именно его купил учредитель Музея нумизматики Вагит Алекперов на аукционе в Гонконге за $2,6 млн.
Известна судьба трех из пяти монет с гуртовой надписью: одна хранится в Государственном Эрмитаже, другая — в Историческом музее, третья — в Смитсоновском институте в Вашингтоне. В Музее Международного нумизматического клуба можно увидеть единственный сохранившийся экземпляр без гурта.