КЛВЗ «Кристалл» создан в Калуге на базе открытого здесь еще в 1901 году винного склада. Текущая мощность предприятия составляет 65 млн бутылок спиртного в год. В портфеле завода в том числе водка Bionica, ликер Konig Heiler, соджу Stun и Insight и прочие бренды.