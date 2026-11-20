«Кристалл» допустил технический дефолт по двум выпускам облигаций
Калужский ликеро-водочный завод (КЛВЗ) «Кристалл» допустил технический дефолт по выплате 21-го купона по выпускам облигаций серии 001P-03 (736,8 тыс. руб.) и 001P-02 (8,05 млн руб.), указано на сайте раскрытия информации. Эмитент еще два дня назад уведомил о возможной задержке выплаты из-за «комплексной реструктуризации» долга и «синхронизации денежных потоков с требованиями ФНС России и крупнейших кредиторов» — Сбербанка и ВТБ.
По данным «Кристалла», компания продолжает работать штатно, также остаются действительны лицензии на производство алкоголя. Реструктуризация необходима, чтобы сохранить активы и избежать оттока ликвидности, пояснили в «Кристалле». По состоянию на 15:42 мск акции «Кристалла» подешевели на 7,42% — до 1,67 руб. за штуку.
КЛВЗ «Кристалл» создан в Калуге на базе открытого здесь еще в 1901 году винного склада. Текущая мощность предприятия составляет 65 млн бутылок спиртного в год. В портфеле завода в том числе водка Bionica, ликер Konig Heiler, соджу Stun и Insight и прочие бренды.