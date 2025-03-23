Главные новости к утру 23 марта

В Ростовской области в результате атаки беспилотника загорелся автомобиль. Погиб человек, который находился внутри. Его личность пока не установлена. Ночью режим опасности атаки БПЛА объявляли в Ростовской, Воронежской и Самарской областях, а также в Ставропольском крае и Северной Осетии. Аэропорты Саратова и Волгограда приостановили отправку и прием рейсов.

В Турции продолжаются массовые протесты против задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Полиция применила против митингующих водометы и слезоточивый газ. Турецкие телеканалы после предупреждения со стороны регулятора прекратили прямые трансляции протестов.

Телеканал Al Arabiya сообщил, что американские истребители атаковали склады с оружием йеменских хуситов. Взрывы прозвучали в провинциях Эль-Ходейда, Эль-Джауф и Мариб. В результате одного из ударов ранен командующий ВМС хуситов.