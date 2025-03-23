СМИ сообщили об ударах США по Йемену

Истребители ВВС США нанесли удары по складам с оружием, которые принадлежат йеменскому движению «Ансар Аллах», передает телеканал Al Arabiya. Взрывы прозвучали в провинциях Эль-Джауф и Мариб.

«Аль-Масира» пишет, что американские истребители также атаковали порт Салиф в провинции Эль-Ходейда. По информации йеменского телеканала, в результате одного из ударов был ранен командующий военно-морскими силами хуситов Мансур ас-Саади.

15 марта президент США Дональд Трамп объявил о начале военных действий против хуситов для восстановления безопасности судоходства в Красном море и Аденском заливе. В ответ движение атаковало американский авианосец Harry Truman.

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