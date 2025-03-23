БПЛА атаковал автомобиль в Ростовской области, один человек погиб
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате атаки БПЛА загорелся автомобиль. Человек, который находился внутри, погиб.
Как уточнил Юрий Слюсарь в Telegram-канале, автомобиль ехал по трассе Морозовск-Цимлянск. Личность погибшего пока не установлена. На место происшествия выехали сотрудники МЧС и МВД.
На территории Ростовской области объявлена угроза атаки БПЛА. Аналогичное предупреждение сделали власти Воронежской и Самарской областей, Ставропольского края, Северной Осетии.
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