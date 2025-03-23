Полиция Турции применила водометы и перцовый газ против протестующих

В Турции четвертый день продолжаются массовые протесты на воне задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Парламентская оппозиционная Республиканская народная партия (РНП) заявляет, что вечером 22 марта только в Стамбуле на митинг вышли около миллиона человек. В Стамбуле и Анкаре полиция для разгона протестующих применила перцовый газ и водометы.

Акции протеста проходят более чем в 50 провинциях Турции. NTV сообщает о задержаниях в Анкаре, Стамбуле, Измире, Анталье и других городах. В Стамбуле произошли столкновения между протестующими и полицией.

Крупнейший митинг проходит около мэрии Стамбула. Протестующие попытались прорваться через металлические ограждения, их оттеснили водометами. Часть участников акции также пришла ко дворцу правосудия, куда ранее доставили Экрема Имамоглу для дачи показаний. Протесты проходят несмотря на запрет властей проводить любые митинги до 25 марта.

Экрем Имамоглу занимал пост мэра Стамбула с марта 2019 года. 17 марта 2025 года марта Стамбульский университет аннулировал его диплом по запросу Генпрокуратуры, что препятствует выдвижению на пост президента. 19 марта господина Имамоглу арестовали по подозрению в причастности к терроризму и коррупции. Обвинения выдвинуты в отношении еще более 100 членов Республиканской народной партии.

На втором туре президентских выборах в 2023 году кандидат от РНП Кемаль Кылычдароглу набрал 47,88% голосов, уступив Реджепу Тайипу Эрдогану. Арестованный Экрем Имамоглу был единственным кандидатом от РНП на участие в президентских выборах в 2028 году.

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