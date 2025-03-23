Турецкие телеканалы остановили прямые трансляции с протестов

Крупные турецкие телеканалы прекратили вести прямые трансляции с протестов, которые начались после задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Ранее Высший совет по радио и телевидению пригрозил лишить лицензии те СМИ, которые «ведут вещание вне рамок закона».

Прямые трансляции протестов среди прочих остановили TRT Haber, NTV и CNN Turk. При этом они продолжают освещать митинги, публикуя выступления политиков и мнения политологов. Некоторые частные телеканалы, в числе которых Halk TV, продолжают транслировать кадры с мест проведения протестов.

Глава Высшего совета по радио и телевидению Эбубекир Шахин ранее заявил, что регулятор может приостановить вещание и лишить лицензии телеканалы, которые ведут прямые эфиры протестов. «Санкции будут применяться к организациям, которые … выдают в эфир информацию, нарушающую гражданские права, оскорбляющую или угрожающую чиновникам, сотрудникам судебных органов, проводящим расследования, сотрудникам служб безопасности и правоохранительных органов»,— написал он в соцсети X.

19 марта мэра Стамбула Экрема Имамоглу задержали по подозрению в терроризме и коррупции. На фоне этого в Турции начались массовые протесты. Они прошли более чем в 50 провинциях страны. В крупных городах полиция применила против митингующих слезоточивый газ и водометы. Утром 23 марта суд рассмотрит вопрос об аресте Экрема Имамоглу.

Подробнее — в материале «Ъ» «Стамбул снимают с выборов».