Аэропорты Саратова и Волгограда приостановили работу

Росавиация сообщила, что аэропорты Саратова и Волгограда временно не принимают и не отправляют авиарейсы. Время начала действия ограничений там не уточнили.

В Telegram-канале ведомства указано, что работа двух аэропортов приостановлена для обеспечения безопасности полетов.

В ночь на 23 марта об опасности атаки БПЛА сообщали власти Ростовской, Воронежской и Самарской областей, а также Ставропольского края и Северной Осетии. В Ростовской области, как писал врио губернатора Юрий Слюсарь, в результате атаки погиб человек.