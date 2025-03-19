Состояние папы римского продолжает улучшаться

Состояние здоровья папы римского Франциска, который с 14 февраля продолжает лечение от пневмонии, продолжает улучшаться, сообщила служба печати Святого престола. Отмечается, что ночью 88-летнему понтифику больше не требуется искусственная вентиляция легких через маску.

«Папе римскому приостановили неинвазивную механическую вентиляцию лёгких, также он всё меньше нуждается в высокопоточной кислородной терапии»,— сказано в заявлении. Точные сроки выписки пока неизвестны, но папа Франциск уже вернулся к работе: сегодня, 19 марта, был опубликован текст проповеди, которую он обычно читает во время всеобщей аудиенции.

В феврале папа Франциск был госпитализирован в римскую клинику Джемелли. Там у него развилась двусторонняя пневмония. Вскоре после госпитализации в прессе появились сообщения о возможном уходе папы на покой по состоянию здоровья. Швейцарская газета Blick утверждала, что папские гвардейцы уже репетируют похороны понтифика. В конце февраля его состояние ухудшилось, понтифик был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. 9 марта сообщалось, что последние несколько дней его состояние улучшается.