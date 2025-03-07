Папа римский впервые обратился к верующим с момента госпитализации

Папа римский Франциск записал в больнице короткое аудио, в котором обратился к верующим. 88-летний понтифик уже почти три недели находится в больнице с двусторонней пневмонией.

«Я благодарю вас от всего сердца за ваши молитвы о моем здоровье, я мысленно с вами. Да благословит вас бог, и пусть Дева Мария защитит вас. Спасибо»,— сказал папа римский.

Обращение понтифика на испанском языке транслировали на площади Святого Петра перед молебном за его выздоровлении. AP отмечает, что его голос звучал слабо, также слышалось его затрудненное дыхание.

Папа Франциск был госпитализирован в римскую клинику Джемелли 14 февраля. Там у него развилась двусторонняя пневмония. Вскоре после госпитализации в прессе появились сообщения о возможном уходе папы на покой по состоянию здоровья. Швейцарская газета Blick утверждала, что папские гвардейцы уже репетируют похороны понтифика. В конце февраля его состояние ухудшилось, понтифик был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.