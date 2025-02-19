Папские гвардейцы репетируют похороны Франциска

Швейцарские гвардейцы, официальная охрана папы Франциска, начали репетировать похороны понтифика. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила сегодня, 19 февраля, швейцарская Blick. По данным газеты, в корпусе гвардейцев введен комендантский час. Ранее издание Politico со ссылкой на двух неназванных лиц сообщило, что глава Римско-католической церкви сказал им, что «может не справиться в этот раз».

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Фото: Remo Casilli / Reuters Папа римский Франциск

Фото: Remo Casilli / Reuters

Сообщение швейцарской газеты последовало на следующий день после того, как пресс-служба Ватикана признала, что у папы Франциска началось воспаление легких. Понтифик был госпитализирован на прошлой неделе. Первоначально говорилось об инфекции дыхательных путей после бронхита, затем Ватикан сообщил, что состояние папы ухудшилось: у него была выявлена полимикробная инфекция дыхательных путей.

Наблюдатели отмечают, что пресс-служба Ватикана практически не говорит о том, как папа реагирует на лечение. Единственная подробность, которой она поделилась, состояла в том, что понтифика не лихорадит. В свою очередь, доктор Кармело Д’Асеро, римский эксперт по инфекционным болезням, к которому за комментариями обратились журналисты, отметил, что отсутствие высокой температуры не всегда является позитивным знаком, учитывая серьезность заболевания.

Виктор Буй