Состояние папы римского постепенно улучшается

Пресс-служба Ватикана сообщила, что состояние здоровья папы римского Франциска последние несколько дней оставалось стабильным. Там добавили, что лечение ведет к постепенному улучшению его состояния.

«У Святого Отца все это время не было лихорадки. Дыхательный обмен улучшился; результаты биохимических и клинических анализов крови стабильны»,— добавила пресс-служба Ватикана. Там также уточнили, что папа римский ранее совершил молитву и чередовал работу с отдыхом.

14 февраля папу римского Франциска госпитализировали в римскую клинику Джемелли. Там у него развилась двусторонняя пневмония. Газета Blick утверждала, что в Ватикане прошла репетиция похорон понтифика.