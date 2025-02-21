Сразу несколько высокопоставленных кардиналов сделали заявления о том, что папа Франциск может быть вынужден уйти в отставку из-за серьезных проблем со здоровьем. Это одна из самых обсуждаемых новостей пятницы. Эксперты вспоминают, что говорил сам папа по поводу отставки и как менялось его отношение к этому шагу. А в странах, чьих представителей считают возможными преемниками Франциска, говорят и том, кто может стать новым папой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Свечи и цветы у больницы, где находится папа Франциск

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters Свечи и цветы у больницы, где находится папа Франциск

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Папа Франциск собирается уйти в отставку?

Вопрос о том, может ли, или должен ли папа уходить в отставку, остается противоречивым. Ключевой фигурой в спорах является кардинал Джанфранко Равази, высокопоставленный представитель Ватикана, который говорит, что папа Франциск действительно может уйти… Любовь Франциска к прямому общению с людьми — ключевая в его руководстве. Ее ограничение… может стать критическим фактором в принятии решения… Многие обеспокоены тем, что состояние здоровья (папы.— «Ъ») будет постепенно ухудшаться и что окончательное решение, такое как папская отставка, может стать необходимостью.

Папа уйдет в отставку? Находящийся в тяжелом состоянии Франциск борется с проблемами со здоровьем

В своих мемуарах «Жизнь: Моя история в Истории», опубликованных в прошлом году, Франциск писал: «Я считаю, что служение святого Петра — это на всю жизнь, и я не вижу никаких обстоятельства для ухода в отставку», только для того, чтобы в следующем предложении добавить: «это может измениться, если возникнут серьезные физические препятствия»… Ватиканские наблюдатели гадают, насколько серьезным, по мнению 88-летнего Франциска, должно быть это физическое препятствие. Франциск хвалил Бенедикта за «открытие двери» для возможности отставки других пап: «Это очень хорошо для церкви. Он сказал папам, что нужно вовремя остановиться».

Папские возможности: уход в отставку на горизонте?

Сам папа Франциск десятки раз признавал, что уход папы в отставку является не скандалом или дурным тоном сам по себе, а реальным вариантом — одним из многих — и что даже для него это может произойти при определенных и специфических условиях. За 11 лет правления, когда его спрашивали конкретно, Бергольо говорил, что «дверь открыта, это нормальная возможность, но до сих пор я не стучал в эту дверь»… После недели госпитализации с тяжелой двусторонней пневмонией вопрос — почти возвращение к мысли — состоит в том, приближается ли время, когда нужно в эту дверь постучать.

«Папабили»: несколько кандидатов с шансами на высшую церковную должность

Состояние здоровья папы Франциска, скорее всего, улучшится. Но учитывая его возраст, о преемнике говорят уже давно... Того, кто считает себя фаворитом или воспринимается как фаворит всеми вокруг, редко избирают папой. С 1978 года, когда был избран Иоанн-Павел II, папами становились только иностранцы, так что ватиканские инсайдеры задаются вопросом, не пришло ли снова время для понтифика-итальянца.

Может ли филиппинец Луис Антонио Тагле стать следующим папой?

Может ли филиппинец стать следующим главой католической церкви?.. Состояние здоровья понтифика вызвало разговоры о том, кто вероятнее всего станет его преемником… Один из сильных кандидатов — кардинал Луис Антонио Тагле, седьмой филиппинец, получивший сан кардинала в истории Римско-католической церкви. Тагле, которого называют «азиатским папой Франциском», демонстрирует более левые взгляды, сходные с взглядами Франциска. Его считают представителем прогрессивного крыла церкви.

Как Франциск представляет себе конец своего понтификата

С начала его понтификата позиция Франциска по возможности отставки эволюционировала. После восприятия этого как «нормального варианта» он недавно отверг эту возможность. «Я считаю, что папское служение должно продолжаться всю жизнь,— заявил он в 2023 году.— Я не вижу причин, почему это должно быть иначе».

Подготовили Яна Рождественская, Николай Зубов