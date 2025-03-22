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Спецпосланник президента США Стив Уиткофф о конфликте на Украине. Главное

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Главное из того, что он рассказал об урегулировании конфликта на Украине — в подборке «Ъ».

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / File Photo / Reuters

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / File Photo / Reuters

Об отношениях с Россией

  • Президенты России и США могут встретиться в ближайшие несколько месяцев;
  • Владимир Путин подарил Дональду Трампу портрет президента США, нарисованный российским художником;
  • Владимир Путин рассказал, как молился в церкви за Дональда Трампа после известий о покушении.

О конфликте на Украине

  • Есть Курская область, где украинские войска окружены, это факт;
  • То, что русские собираются пройти маршем по Европе,— «это абсурд»;
  • Крупнейшим вопросом конфликта являются признание Донбасса и Крыма российскими и сможет ли Зеленский политически выжить, если признает это;
  • Есть условия, которые потребуются России для окончательного прекращения огня на Украине;
  • Мораторий на удары в Черном море может вступить в силу в течение следующей недели;
  • На Украине будут выборы;
  • Украина не сможет стать членом НАТО.

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