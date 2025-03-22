Спецпосланник президента США Стив Уиткофф о конфликте на Украине. Главное
Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Главное из того, что он рассказал об урегулировании конфликта на Украине — в подборке «Ъ».
Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф
Фото: Evelyn Hockstein / Pool / File Photo / Reuters
Об отношениях с Россией
- Президенты России и США могут встретиться в ближайшие несколько месяцев;
- Владимир Путин подарил Дональду Трампу портрет президента США, нарисованный российским художником;
- Владимир Путин рассказал, как молился в церкви за Дональда Трампа после известий о покушении.
О конфликте на Украине
- Есть Курская область, где украинские войска окружены, это факт;
- То, что русские собираются пройти маршем по Европе,— «это абсурд»;
- Крупнейшим вопросом конфликта являются признание Донбасса и Крыма российскими и сможет ли Зеленский политически выжить, если признает это;
- Есть условия, которые потребуются России для окончательного прекращения огня на Украине;
- Мораторий на удары в Черном море может вступить в силу в течение следующей недели;
- На Украине будут выборы;
- Украина не сможет стать членом НАТО.