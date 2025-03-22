Спецпосланник президента США Стив Уиткофф о конфликте на Украине. Главное

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Главное из того, что он рассказал об урегулировании конфликта на Украине — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / File Photo / Reuters Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / File Photo / Reuters

Об отношениях с Россией

Президенты России и США могут встретиться в ближайшие несколько месяцев;

Владимир Путин подарил Дональду Трампу портрет президента США, нарисованный российским художником;

Владимир Путин рассказал, как молился в церкви за Дональда Трампа после известий о покушении.

О конфликте на Украине