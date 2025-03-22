Уиткофф: прекращение огня в Черном море может начаться в течение недели

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф сообщил, что мораторий на бои в Черном море может вступить в силу на следующей недели. Он добавил, что для полного прекращения конфликта «есть условия, которые потребуются России».

«Украина обстреливает российские корабли, Россия обстреливает украинские корабли. Теперь мы перешли к этому, и это будет реализовано в течение следующей недели или около того. Есть некоторые детали, которые необходимо обсудить, но это стало частью разговора. Это важно»,— сказал Стивен Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону, которое опубликовано в соцсети X.

Президенты России Владимир Путин и Украины Владимир Зеленский ранее заявили о согласии на прекращение ударов по энергетическим объектам на 30 дней. 19 марта Стивен Уиткофф сообщил, что Россия и США также прорабатывают мораторий на бои в Черном море.

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