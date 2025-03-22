США считают статус пяти регионов ключевым в конфликте на Украине

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф сообщил, что статус Крыма, ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей остается основной проблемой в российско-украинском конфликте. По его словам, этот вопрос необходимо решить в первую очередь.

«Да, там прошли референдумы, на которых подавляющее большинство людей выразили желание находиться под управлением России. Да, я считаю, что это ключевой вопрос конфликта. Именно это должно быть урегулировано в первую очередь, и у нас идут очень, очень позитивные переговоры на эту тему»,— сказал Стивен Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону, которое опубликовано в соцсети X.

Как добавил спецпредставитель, США ведут «очень позитивное» обсуждение с Россией по этому поводу. Ключевым, по его словам, остается вопрос международного признания перечисленных регионов российскими.

21 марта президент США Дональд Трамп заявил, что «прямо сейчас» идут переговоры по вопросу «раздела территорий». Он добавил, что добиться полного прекращения огня возможно «уже очень скоро».