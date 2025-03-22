Уиткофф: Путин молился за своего друга Дональда Трампа

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф сообщил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным тот рассказал, как молился за Дональда Трампа. Как добавил господин Уиткофф, Владимир Путин подарил президенту США портрет, заказанный «у ведущего российского художника».

«Он (Владимир Путин,--"Ъ") рассказал мне историю, как, когда президент (Дональд Трамп,--"Ъ") был ранен, он пошел в свою местную церковь, встретился со своим священником и молился за президента, не потому, что он бы стал президентом США, а потому, что у него была дружба с ним, и он молился за своего друга»,— сказал Стивен Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону, которое опубликовано в соцсети X.

Как добавил спецпредставитель, Владимир Путин на переговорах передал ему портрет Дональда Трампа и попросил передать его президенту США. Господин Уиткофф уточнил, что сделал это.

Переговоры Владимира Путина и Стивена Уиткоффа прошли в Москве 13 марта. После них президент России заявил, что Москва согласна на прекращение огня на Украине при условии, что это приведет к долгосрочному миру.

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