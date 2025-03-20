Главные новости к утру 20 марта

Беспилотники атаковали Саратовскую область, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. При атаке были частично выбиты окна в Энгельсской городской клинической больнице №1. Пострадала женщина, ей оказывают медицинскую помощь. Из-за атаки дронов в Энгельсе частично выбило окна в двух детских садах и школе, пострадавших нет. Ночью беспилотники также атаковали Воронежскую и Ростовскую область.

Глава Министерства энергетики США Крис Райт сообщил, что Вашингтон готов взять под управление атомные электростанции (АЭС) Украины, если это будет способствовать урегулированию конфликта. Он подчеркнул, что для управления станциями не потребуется отправка американских военнослужащих на Украину.

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в беседе с журналистами перечислил ряд факторов, которые мешают процессу мирного урегулирования украинского конфликта. Среди них он в том числе назвал украинскую конституцию, которая запрещает какие-либо территориальные изменения, а также запрет на переговоры с Россией.

Объем привлечения на последних аукционах ОФЗ не дотянул до 90 млрд руб., показав худший результат с начала февраля. Вместе с тем участники рынка отмечают растущий интерес к российским госбумагам со стороны иностранных инвесторов, которые скупают бумаги в расчете на потепление отношений между Россией и США.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила наземные операции в центре и на юге сектора Газа. Как сообщила пресс-служба ЦАХАЛа, основные цели операций — это «расширение зоны безопасности» и «создание буфера для защиты северной и южной частей региона».

Запуск чартеров и расширение регулярных полетных программ из России во Вьетнам стимулировали интерес туристов к этому направлению. За месяц продажи туров увеличились на 9%, год к году — в несколько раз. В сегменте гостиничных бронирований Вьетнам стал самым быстрорастущим направлением.

Впервые в России суд отменил правовую охрану товарного знака иностранной компании, покинувшей страну после начала военного конфликта на Украине. Роспатент передал бренд шведского производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson российской компании «Русклимат».