Работу «Яндекс Пэй» восстановили после сбоя
Платежный сервис «Яндекс Пэй» вернулся к штатной работе после сбоя у части пользователей. Об этом сообщили «Ъ» в компании.
«У ряда пользователей возникали временные трудности с доступом к сервису Яндекс Пэй. Наши специалисты уже устранили сложности»,— указано в сообщении.
Пользователи стали жаловаться на плохую работу «Яндекс Пэй» около 13:00 мск. Некоторые из них столкнулись с тем, что деньги не приходили на карту при переводе или не списывались при оплате, а баланс счета отображался некорректно. Часть пользователей жаловалась, что приложение не открывалось. С начала суток число жалоб превысило 800, следует из данных detector404.ru.