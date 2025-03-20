При атаке дронов на Энгельс выбило окна в двух детских садах и школе

При атаке беспилотников в Энгельсе частично выбило окна в двух детских садах и школе. Пострадавших нет, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Детей в учреждениях в этот момент не было, уточнил он. Глава региона ранее заявил, что занятия в школах Энгельса переведены на дистанционный режим.

Временные ограничения ввели на прием и выпуск самолетов в аэропортах Саратова и Самары, сообщила пресс-служба Росавиации. Там уточнили, что ограничения ввели для безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Губернатор Саратовской области ранее заявил, что при атаке беспилотников на Энгельс были частично выбиты окна в Энгельсской городской клинической больнице №1. Пострадала женщина, ей оказывают медицинскую помощь. При падении обломков дрона повреждения получил частный дом в районе Соколовой горы, пострадавших там нет.

В ночь на 20 марта беспилотники также атаковали Воронежскую область и Ростовскую области. По словам губернатора Воронежской области, около 40 дронов сбили в трех районах и двух городских округах, в том числе в Воронеже. В обоих регионах пострадавших и разрушений нет.