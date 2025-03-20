Шойгу: на Украине есть несколько факторов, осложняющих процесс урегулирования

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в беседе с журналистами перечислил ряд факторов, которые мешают процессу мирного урегулирования украинского конфликта.

«На Украине присутствует сразу несколько трудностей: конституция, которая запрещает какие-либо территориальные изменения, запрет на переговоры с Россией и неясность, с кем говорить, вопрос легитимности Зеленского»,— сказал Сергей Шойгу.

Ранее, во вторник, 18 марта, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели второй за последние полтора месяца телефонный разговор, который стал их совместной попыткой добиться ключевых договоренностей по украинскому конфликту. Несмотря на отсутствие прорывных решений, стороны сделали шаг вперед в диалоге по украинскому конфликту, продемонстрировав готовность к его долгосрочному урегулированию.

В среду, 19 марта, Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Как ожидается, в ближайшие дни делегации сторон проведут очные переговоры в Саудовской Аравии.

Елена Черненко