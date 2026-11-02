Первая очередь строительства нового кампуса МГУ превысит 220 тыс. кв. м

Всего новый кампус МГУ будет состоять из пяти корпусов, добавил ректор. Помимо трех научно-исследовательских, кампус включает корпус «Тех», в котором откроют лаборатории, мастерские и полигоны для исследований в области акустики и радиофизики. Еще один корпус — «Медиа» — станет мультимедийным и социальным центром, где разместят лаборатории цифровых технологий, центр обработки и визуализации данных, конгресс-центр, а также рекреационные и спортивные пространства.