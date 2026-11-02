Первая очередь строительства нового кампуса МГУ превысит 220 тыс. кв. м
Первая очередь строительства нового кампуса МГУ имени М. В. Ломоносова включает возведение объектов на площади свыше 220 тыс. кв. м. Туда войдут два научно-образовательных корпуса (по 100 тыс. кв. м каждый) и вторая очередь Университетской гимназии МГУ (23,4 тыс. кв. м), рассказал ТАСС ректор вуза Виктор Садовничий.
В научно-исследовательских корпусах, по словам господина Садовничего, разместят современные междисциплинарные лаборатории. Там будут проводить фундаментальные и прикладные исследования, а также готовить высококвалифицированных специалистов, уточнил ректор.
«Вторая очередь Университетской гимназии МГУ... позволит существенно увеличить возможности по приему талантливых школьников со всей России, системно внедрять и масштабировать лучшие образовательные практики, объединяя школьный и университетский уровни подготовки»,— пояснил Виктор Садовничий.
Всего новый кампус МГУ будет состоять из пяти корпусов, добавил ректор. Помимо трех научно-исследовательских, кампус включает корпус «Тех», в котором откроют лаборатории, мастерские и полигоны для исследований в области акустики и радиофизики. Еще один корпус — «Медиа» — станет мультимедийным и социальным центром, где разместят лаборатории цифровых технологий, центр обработки и визуализации данных, конгресс-центр, а также рекреационные и спортивные пространства.