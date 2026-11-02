Вместо жительства
Подсудность банкротного дела не вписалась в прописку должника
Верховный суд РФ (ВС) разъяснит, где рассматривать банкротное дело гражданина, если он давно прописан в одном регионе, а живет и работает в другом. Вопрос возник в процессе о банкротстве бывшего депутата Госдумы, предпринимателя Михаила Слипенчука. В 2026 году арбитражные суды передали дело о несостоятельности из Москвы в Еврейскую автономную область (ЕАО), по месту регистрации господина Слипенчука. Но кредитор (ПСБ) настаивает, что фактически бизнесмен живет и работает в столице, поэтому дело нужно рассматривать в Москве.
История началась в январе 2024 года, когда Михаил Слипенчук поручился перед ПСБ за обязательства бывшего старшего вице-президента банка ВТБ Александра Тер-Аванесова. Последний к маю 2025 года не смог расплатиться по долгам и был признан банкротом — банк заявил в реестр требований 1,88 млрд руб. В июне того же года Лефортовский райсуд Москвы постановил взыскать эту сумму с Михаила Слипенчука как поручителя. В рамках исполнительного производства ПСБ получил от него лишь 1,36 млн руб., поэтому в марте 2026 года банк подал в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве и господина Слипенчука, потребовав включить в реестр те же 1,88 млрд руб.
Но господин Слипенчук попросил передать спор в Арбитражный суд ЕАО, так как именно в этом регионе он зарегистрирован с сентября 2023 года. В мае 2026 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство, апелляция с этим решением согласилась. Суды исходили из того, что на момент возбуждения дела господин Слипенчук был зарегистрирован в ЕАО, а не в Москве. К тому же сам банк ранее указывал этот адрес поручителя при взыскании долга.
ПСБ обжаловал эти выводы в ВС.
Банк заявил, что регистрация в ЕАО формальная и нужна для манипуляции подсудностью.
По утверждению кредитора, Михаил Слипенчук фактически живет и ведет профессиональную деятельность в Москве. Он участвует в капитале и руководстве столичных компаний ООО «Спектр», ООО «Холдинговая компания "Метрополь"», ООО «Донская, 13», ООО «ГК "Метрополь"», АО «Метрополитан» и АО «Финансовые технологии». Еще бизнесмен заведует кафедрой рационального природопользования географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, следует из жалобы. В подтверждение своей позиции банк также сослался на сведения Федресурса о проживании должника в Москве, на материалы дел в райсудах, в которых сам господин Слипенчук указывал столичный адрес. ПСБ напомнил и об определении Арбитражного суда Москвы от 28 февраля 2022 года по предыдущему делу о банкротстве бизнесмена — тогда суд признал его регистрацию в Бурятии формальной, установив фактическое проживание в столице. Впрочем, тогда дело о несостоятельности завершилось отказом кредитора от притязаний по долгам.
В жалобе банк дополнительно подчеркнул, что банкротные дела должны рассматриваться по фактическому месту жительства должника.
Именно там, как правило, сосредоточены активы должника и экономические интересы сторон разбирательства, поэтому такой выбор подсудности снижает финансовые и организационные издержки участников процедуры. ВС признал доводы ПСБ заслуживающими внимания и передал дело на рассмотрение экономколлегии. Заседание назначено на 30 ноября.
Презумпция и жительство
«По общему правилу дело о банкротстве гражданина рассматривается арбитражным судом по месту его постоянного или преимущественного проживания. Регистрация создает презумпцию такого места жительства, но не является неопровержимым доказательством»,— подчеркивает руководитель практики банкротства и корпоративных споров юрфирмы «Ляпунов и партнеры» Анастасия Ляпунова. Но суды часто опираются именно на данные регистрационного учета, поэтому возникают риски злоупотреблений, включая «банкротный туризм», когда должник искусственно меняет подсудность спора с помощью прописки, уточняет госпожа Ляпунова.
Для кредиторов такое поведение должника, как правило, создает значительные неудобства: собрания кредиторов, работа с управляющим, поиск имущества требуют присутствия или местных представителей, поясняет управляющий партнер «Пугачева и партнеры» Татьяна Пугачева. Должник же получает пространство и время для маневра: меньше контроля за управляющим, меньше активных возражений и так далее, продолжает госпожа Пугачева.
277,5 тысячи сообщений
о признании гражданина банкротом было опубликовано на Федресурсе в первой половине 2026 года
Если должник сменил регистрацию в преддверии банкротства, а кредитор докажет, что смена фиктивна или поведение должника необычно, суд может признать это злоупотреблением правом и передать дело в суд по месту нахождения имущества, рассказывает начальник отдела судебно-правовой работы УК «Помощь» Татьяна Михневич.
Впрочем, в рассматриваемом случае классической картины «банкротного туризма» нет: регистрация в ЕАО появилась у Михаила Слипенчука в сентябре 2023 года, примерно за два с половиной года до заявления банка, обращает внимание Татьяна Пугачева.
Автоматически квалифицировать поведение господина Слипенчука как злоупотребление нельзя из-за слишком большого временного разрыва между регистрацией в ЕАО и возбуждением банкротного дела, соглашается Анастасия Ляпунова. Юристы сходятся во мнении, что суд должен оценить всю совокупность обстоятельств реального проживания и экономической деятельности гражданина.