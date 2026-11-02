Вместо жительства

По утверждению кредитора, Михаил Слипенчук фактически живет и ведет профессиональную деятельность в Москве. Он участвует в капитале и руководстве столичных компаний ООО «Спектр», ООО «Холдинговая компания "Метрополь"», ООО «Донская, 13», ООО «ГК "Метрополь"», АО «Метрополитан» и АО «Финансовые технологии». Еще бизнесмен заведует кафедрой рационального природопользования географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, следует из жалобы. В подтверждение своей позиции банк также сослался на сведения Федресурса о проживании должника в Москве, на материалы дел в райсудах, в которых сам господин Слипенчук указывал столичный адрес. ПСБ напомнил и об определении Арбитражного суда Москвы от 28 февраля 2022 года по предыдущему делу о банкротстве бизнесмена — тогда суд признал его регистрацию в Бурятии формальной, установив фактическое проживание в столице. Впрочем, тогда дело о несостоятельности завершилось отказом кредитора от притязаний по долгам.