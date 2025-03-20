При атаке дронов на больницу в Энгельсе пострадала женщина

Беспилотники атаковали Саратовскую область в ночь на 20 марта, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. При атаке были частично выбиты окна в Энгельсской городской клинической больнице №1. Пострадала женщина, ей оказывают медицинскую помощь. Также при падении обломков дрона повреждения получил частный дом в районе Соколовой горы, пострадавших там нет.

Занятия в школах Энгельса сегодня пройдут в дистанционном режиме, заявил господин Бусаргин. «Перед местной администрацией совместно с профильным министерством поставлена задача оперативно оповестить родителей»,— добавил он.

Об атаке дронов также сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. По его данным, в трех районах и двух городских округах области, в том числе в Воронеже, были сбиты порядка 40 беспилотников. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Опасность атаки дронов в регионе сохраняется.

Также ночью беспилотники атаковали Ростовскую область, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram. Дроны были сбиты в Тарасовском и Миллеровском районах. По информации дежурных служб, пострадавших и разрушений на земле нет, отметил глава региона.