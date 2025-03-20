Минэнерго: США готовы взять под управление АЭС Украины без отправки войск

Глава министерства энергетики США Крис Райт заявил, что Вашингтон готов взять под управление атомные электростанции (АЭС) Украины, если это будет способствовать урегулированию конфликта. Он подчеркнул, что для управления станциями не потребуется отправка американских военнослужащих на Украину.

«У нас в США огромный технический опыт для управления этими станциями… если для достижения этой цели (урегулирования конфликта.—"Ъ") будет полезным, чтобы США управляли атомными электростанциями на Украине — никаких проблем. Мы можем это делать»,— сказал господин Райт в интервью Fox News (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что в администрации Дональда Трампа пока не обсуждают этот вопрос.

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре накануне, 19 марта, сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Вашингтон может помочь Киеву в управлении атомными станциями. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, если бы США владели станциями, то это бы стало лучшей гарантией безопасности для критической инфраструктуры.

По итогам диалога Владимир Зеленский принял предложение о взаимном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. 18 марта отказаться от атак согласился президент России Владимир Путин.

Подробности — в материале «Ъ» «Договорились».