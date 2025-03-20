В Воронежской области сбили около 40 беспилотников

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в ночь на 20 марта дежурные средства противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы уничтожили около 40 беспилотников. По его словам, дроны были сбиты в трех районах и двух городских округах региона, в том числе в Воронеже. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

В регионе сохраняется опасность атаки беспилотников, предупредил Александр Гусев. Из сообщения главы региона в Telegram следует, что режим опасности был объявлен 0:19 мск.

Ночью дроны также атаковали Саратовскую область. При атаке были частично выбиты окна в Энгельсской городской клинической больнице №1. По информации главы региона Романа Бусаргина, при атаке была ранена женщина, ей оказывают медпомощь. В результате падения обломков дрона повреждения получил частный дом, пострадавших там нет. Занятия в школах Энгельса перевели на дистанционном режим.

Беспилотники в том числе были сбиты в Тарасовском и Миллеровском районах Ростовской области. По данным врио губернатора региона Юрия Слюсаря, пострадавших и разрушений на земле нет.