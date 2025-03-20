Нерезиденты одолжили России

Объем привлечения на последних аукционах ОФЗ не дотянул до 90 млрд руб., показав худший результат с начала февраля. В преддверии заседания Банка России по ключевой ставке инвесторы осторожничают, а потому ждали от Минфина премии по доходности. Вместе с тем участники рынка отмечают растущий интерес к российским госбумагам со стороны иностранных инвесторов, которые скупают бумаги в расчете на потепление отношений между Россией и США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

После череды масштабных размещений Минфин вынужденно сократил активность на долговом рынке. По итогам состоявшихся 19 марта двух аукционов ОФЗ объем размещения составил около 89 млрд руб., что в три раза ниже результата недельной давности и минимальный показатель с 5 февраля. При этом спрос со стороны инвесторов составил менее 162 млрд руб., более чем вдвое ниже результатов предшествующей недели.

Размещение столь небольшого объема заставило Минфин вернуться к практике предоставления премии по доходности ко вторичному рынку. По оценке главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, при размещении 11-летнего выпуска (средневзвешенная доходность — 14,89% годовых) премия составила 4 б. п., при размещении 16-летнего выпуска (14,38% годовых) премия составила 6 б. п. В предыдущие недели бумаги размещались с дисконтом в размере 9–15 б. п. «За последние полтора месяца Минфин собрал более 1 трлн руб., удовлетворив тем самым основной объем спроса на рынке. Кроме того, доходность ниже 15% годовых уже не так привлекательна»,— отмечает господин Ермак.

Вместе с тем участники рынка отмечают сохраняющийся интерес к госбумагам со стороны иностранных инвесторов, которые в предшествующие три года почти не участвовали в аукционах Минфина. Об этом говорят данные Банка России и оценки участников рынка. В частности, в феврале нерезиденты могли приобрести госбумаги на аукционах почти на 43 млрд руб. (6,4% от объема размещения).

По словам источника “Ъ” на фондовом рынке, в российские гособлигации осторожно заходят инвесторы из Китая, с Ближнего Востока, также есть американские фонды, которые покупают не напрямую, а через компании из стран СНГ. «С начала марта они купили ОФЗ на первичном и вторичном рынках примерно на $200 млн»,— отмечает собеседник “Ъ”. Он не исключает, что объем может вырасти и до $400 млн в месяц. По схожей схеме в 2022–2023 годах «российские инвесторы покупали у иностранных держателей ценные бумаги российских и квазироссийских эмитентов», оказавшиеся, по сути, заблокированными в зарубежных депозитариях, отмечает другой источник “Ъ”, который также фиксирует покупки иностранных инвесторов.

Растущему интересу нерезидентов способствует надежда на разрядку в отношениях между РФ и США, а также ожидания снижения ставок локального рынка на фоне замедления инфляционных процессов и кредитования (о его тенденциях см. текст на этой же стр.). По словам трейдера «Ренессанс Капитала» Михаила Зака, основной спрос развернулся в длинных ОФЗ, где «сохраняется интересный уровень доходности в 16,5–17,5% годовых». Эти ставки гораздо выше тех, что доступны на американском и европейском рынках. «Основное преимущество аукционов Минфина в том, что это наиболее удобный способ приобретения бумаг — "объем в одну цену". На вторичном рынке такие покупки вызвали бы движение в несколько процентов доходности»,— поясняет господин Зак.

В сложившихся условиях аналитики и портфельные управляющие не исключают дальнейшего снижения ставок по ОФЗ. В ближайшие дни ситуация будет определяться итогами заседания Банка России, от которого большинство аналитиков не ждут изменения ставки, но не исключают смягчения риторики, так как на фоне укрепления рубля все больше поводов задуматься о смягчении денежно-кредитной политики. «Рынок уже заложил в котировки возможное снижение ключевой ставки на 1–2 п. п., но так как инвесторы живут ожиданиями, для продолжения тренда достаточно будет обещания ЦБ продолжить работу по дальнейшему уменьшению ключевой ставки»,— отмечает руководитель управления фондовых операций УК ТФГ Сергей Чернышенко. Как итог, он не исключает снижения ставок длинных ОФЗ к уровню 14% годовых.

Виталий Гайдаев