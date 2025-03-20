Хошимин накрыло волной туристов

Запуск чартеров и расширение регулярных полетных программ из России во Вьетнам стимулировали интерес туристов к этому направлению. За месяц продажи туров увеличились на 9%, год к году — в несколько раз. В сегменте гостиничных бронирований Вьетнам стал самым быстрорастущим направлением, теперь страна может вернуть себе допандемийный объем спроса, потеснив Таиланд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

Спрос на организованные туры во Вьетнам в феврале вырос на 9% к январю, подсчитали в системе бронирования Travelata.ru. В период 1–18 марта продажи месяц к месяцу прибавили 5%. Согласно «Слетать.ру», год к году продажи туров во Вьетнам 1 февраля — 18 марта выросли в 3,4 раза. Level.Travel говорят о годовом увеличении объема продаж Вьетнама в марте в четыре раза. Больше бронирований из регионов, отмечают в компании.

Выраженный позитивный тренд фиксируют туроператоры. В «Русском экспрессе» “Ъ” пояснили, что в феврале—марте продажи направления выросли в 5,5 раза год к году. Управляющий директор туроператора Let’s Fly Любовь Воронина рассчитывает, что дальнейший рост спроса на направлении продолжится, составив около 20%. Главным фактором она называет расширение полетной программы.

Прямое авиасообщение между Россией и Вьетнамом было приостановлено в 2020 году из-за пандемии. Зимой 2024 года «Аэрофлот» возобновил рейсы в Хошимин. Сейчас программы расширяются. «Аэрофлот» с 22 марта будет выполнять рейсы в курортный Нячанг, которые в апреле будут летать из Москвы трижды в неделю. C 16 марта начинается программа Azur Air из девяти городов Сибири и Дальнего Востока. Из восьми российских городов чартерную программу в Нячанг на крыльях «Икара» запланировал «Пегас Туристик». Vietnam Airlines в мае планирует поставить регулярные рейсы из Москвы в Ханой.

В Anex Tour называют авиасообщение мощным импульсом для роста турпотока: на Вьетнам существовал значительный отложенный спрос, который сейчас реализуется. Это видно и из данных самостоятельных продаж. Согласно OneTwoTrip, в марте страна входит в десятку наиболее востребованных. На нее приходится 4% авиа- и 3,8% отельных бронирований. Год к году показатели выросли вдвое. В «Яндекс Путешествиях» говорят, что в период 1–18 марта количество проданных билетов во Вьетнам увеличилось на 49% год к году, Таиланд при этом показал прирост на 55%. Средняя стоимость перелета по направлениям составляет 81 тыс. и 91,8 тыс. руб. при бронировании туда—обратно. В «Авиасейлс» отметили рост доли Вьетнама за год на 62,5%.

В «Островке» говорят, что гостиничных бронирований во Вьетнаме с начала марта стало на 25% больше, чем годом ранее. Страна, по данным компании, стала самым быстрорастущим направлением с начала года. Другие популярные направления Юго-Восточной Азии, Таиланд, Индонезия, Малайзия и Филиппины, сохранили спрос на уровне прошлого года. Суммарно страны региона в марте сформировали 7% совокупных гостиничных продаж, говорят в «Островке». Средняя стоимость забронированной ночи во Вьетнаме, по оценкам сервиса, выросла на 18%, до 5,1 тыс. руб. Для сравнения, в Таиланде увеличение составило 13%, до 8,5 тыс. руб.

С ростом продаж Вьетнам может составить конкуренцию другим популярным зарубежным направлениям. В Anex Tour отмечают, что страна уже занимает третье место по объему продаж на лето, уступая лишь Турции и Египту. Направление укрепляет свои позиции на рынке, говорят в компании. Любовь Воронина не исключает, что доля Вьетнама на российском рынке будет расти преимущественно за счет Таиланда, который сейчас переполнен российскими туристами. «Это хорошая альтернатива, на курорты Муйне и Нячанг можно летать даже летом»,— говорит она. В Level.Travel еще одним очевидным конкурентом Вьетнама называют китайский Хайнань. Директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев считает, что позиции Вьетнама на организованном рынке быстро могут вернуться к допандемийным значениям.

Александра Мерцалова