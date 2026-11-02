Голикова сообщила о росте бюджета ОМС за 20 лет в 23 раза

Стратегия развития здравоохранения в РФ до 2030 года направлена на достижение цели, которую определил президент Владимир Путин — обеспечить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, заявила Татьяна Голикова. Согласно стратегии, к 2036 году продолжительность жизни россиян должна вырасти до 80 лет. Кроме того, к 2030 году планируется производить в России 90% всех препаратов из перечня жизненно важных и 40% используемых медицинских изделий.