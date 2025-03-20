Израиль объявил о начале новой наземной операции в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила наземные операции в центре и на юге сектора Газа. Как сообщила пресс-служба ЦАХАЛ, основные цели операций — это «расширение зоны безопасности» и «создание буфера для защиты северной и южной частей региона».

В рамках операции израильские войска расширили контроль до коридора Нецарим, отметило ведомство. Этот коридор разделяет северную и южную части сектора Газа. Также ЦАХАЛ разместил бригаду «Голани» на юге Израиля, где войска будут оставаться «в состоянии полной боевой готовности к операциям в Газе».

Позднее армия Израиля заявила о массированных ударах по всей территории Газы. Согласно сообщению, израильские ВВС атаковали автомобили «Хамаса» на юге анклава, а также инфраструктуру движения.

Во вторник, 19 марта, в секторе Газа был убит сотрудник ООН и несколько получили ранения. Управление ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) подтвердило гибель сотрудника. Отмечалось, что это произошло при попадании боеприпаса по зданию организации. МИД Израиля заявил, что предварительное расследование не выявило причастности ЦАХАЛ к происшествию.

В ночь на 18 марта ЦАХАЛ возобновил удары по Газе спустя два месяца после начала первого этапа сделки с «Хамасом», предполагающей прекращение огня. Целью израильских ударов стали командиры «Хамаса». Погибли более 350 человек, включая премьера правительства в Газе. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху говорил, что теперь все переговоры будут вестись в условиях продолжающихся боевых действий.

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