Мурашко анонсировал цифровые рецепты на лекарства в «Максе»

В презентации господина Мурашко было указано, что более 5 млн человек через «Макс» используют сервис удаленных консультаций с врачом. Пользователи мессенджера также могут закрыть больничные листы после онлайн-консультаций. Этой услугой воспользовались около 2,9 млн россиян.