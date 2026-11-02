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Выпуск газеты №203/П«Ъ» Газета
ЖизньМедицина

Мурашко анонсировал цифровые рецепты на лекарства в «Максе»

В мессенджере «Макс» скоро появится возможность получать электронные рецепты на лекарства. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко на конгрессе «Национальное здравоохранение — 2026».

Олеся Курпяева / Коммерсантъ

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«Через национальный мессенджер сегодня пользуются уже записью на прием к врачу и многими другими более 21 млн человек. Это становится бесшовным, привычным, быстрым»,— добавил министр.
В презентации господина Мурашко было указано, что более 5 млн человек через «Макс» используют сервис удаленных консультаций с врачом. Пользователи мессенджера также могут закрыть больничные листы после онлайн-консультаций. Этой услугой воспользовались около 2,9 млн россиян.
Телемедицина
Мессенджеры и соцсети
Минздрав
Михаил Мурашко