«Недостаток камня превращается в достоинство»
Анна Минакова — о драгоценных камнях ноября
0:00
0:00
В ноябре, согласно классификации Американской ассоциации ювелиров, камни тех, кто родился в текущем месяце — это топаз и цитрин. Исключение составляет империал-топаз, редкий, дорогой и ценный камень. Все остальные относятся к доступной ценовой категории, что совершенно не умаляет их достоинств.
Если хочется подарить себе или кому-то другому камень рождения ноября, есть способ выделиться, который не требует империал-топаза. С ним еще неизвестно, что сложнее: найти хороший экземпляр или деньги на него. Этот способ — огранка. Цитрины и топазы благодаря относительной доступности сырья нередко используют в фантазийных огранках, в том числе в конкейве, который превращает камень в нечто совершенно необычное.
В огранке конкейв на павильоне, то есть в нижней части камня, вместо привычных плоских граней создают вогнутые. За счет многократного преломления и отражения света возникает калейдоскопический эффект. Чем глубже и точнее выполнены грани, тем эффектнее выглядит камень.
И очень приятно, что одни из лучших компаний в этой области российские. Например, Intergems, регулярный участник арт-выставок в Гостином дворе. Есть и те, кто с помощью конкейва создает сложные миры и настоящие картины. Здесь без «наших» тоже не обошлось: среди признанных в мире мастеров россиянин Виктор Тузлуков.
Во время учебы в Геммологическом институте Америки мне хорошо запомнилось занятие о том, как недостаток камня превращается в достоинство. В качестве примера нам привели бриллиант с включением в форме сердца. Обычно включения для бриллианта плохо, они снижают его стоимость. Но если попалось сердечко, этот недостаток можно обратить в преимущество: грамотно представить камень как уникальный и продать дороже такого же бриллианта без включений.
И вот еще одна история на ту же тему. Геммологический институт Америки, или GIA, рассказал о необычном камне, который поступил на идентификацию в его лабораторию в Мумбаи. Это природный алмаз массой 67,18 карата, которому придали форму головы пантеры. Первоначально кристалл весил 113 карат, а на превращение его в пантеру ушел почти год. Камень получил имя Jade Fang. Его вырезали и частично огранили, чтобы подчеркнуть черты морды животного, а глазами стали два природных замбийских изумруда огранки «маркиз» весом 0,29 и 0,27 карата.
Сам камень сильно включенный, далеко не ювелирного качества в привычном понимании. Зато теперь это голова пантеры! Шансы у него быть проданным коллекционеру редкостей достаточно хороши. И не только коллекционеру. Когда речь заходит об уникальности, будь то включение в форме сердечка или алмаз в виде головы пантеры, привычные аргументы о характеристиках камня отходят даже не на второй, а на двадцатый план.