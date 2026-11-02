«Недостаток камня превращается в достоинство»

Сам камень сильно включенный, далеко не ювелирного качества в привычном понимании. Зато теперь это голова пантеры! Шансы у него быть проданным коллекционеру редкостей достаточно хороши. И не только коллекционеру. Когда речь заходит об уникальности, будь то включение в форме сердечка или алмаз в виде головы пантеры, привычные аргументы о характеристиках камня отходят даже не на второй, а на двадцатый план.