Олимпиадникам добавят мест
Как изменятся правила поступления для участников олимпиадного движения
Минобрнауки увеличит число бюджетных мест для олимпиадников в топовых вузах России. Это позволит избежать казусов, когда даже стобалльники не могут поступить бесплатно, потому что все места уже заняты. По словам главы ведомства Валерия Фалькова, в этом году на некоторых направлениях в ведущих университетах весь бюджет достался победителям и призерам олимпиад.
Минобрнауки также хочет ограничить их число: не больше 200 человек по каждому профилю. Сократится и список олимпиад, которые дают льготы при поступлении. Так ведомство рассчитывает повысить уровень подготовки абитуриентов. Эти требования заработают в 2027 году. Они помогут устранить возникший дисбаланс, считает бывший заместитель министра образования Игорь Реморенко:
«Я думаю, что это правильное решение. Дело в том, что само регулирование когда-то количества мест на олимпиадах — это фактически такой не государственный режим регулирования, а общественный. Это исключительно собираются ректоры и решают. Он так был устроен с самого начала, с момента принятия закона о ЕГЭ. И, конечно, за эти годы механизм сильно разросся и нужно его как-то по-другому отрегулировать.
В частности это решение, которое увеличивает число мест в вузы, которые приняли практически всех олимпиадников, тем самым там даже доходило до того, что некоторые учили на внебюджете этих студентов, но на самом деле не брали с них деньги. Это сильно перекашивает всю систему отношений внутри вуза. Сейчас вот такой баланс, что количество льгот олимпиадных уменьшается, но количество мест в те вузы, в которые на самом деле идут самые сильные ребята, увеличивается».
По данным Минобрнауки, в этом году число олимпиадников выросло на 5%. А стобалльников стало почти вдвое больше.
Ранее советник президента Елена Ямпольская сообщила, что перечень олимпиад, дающих льготы при поступлении, сократили с 83 до 60. Причем поступать без экзаменов смогут только победители.
Но даже такие ограничения не решат проблему нехватки бюджетных мест, уверена профессор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина:
«Всем хочется работать с мотивированными, хорошо подготовленными ребятами, которые много лет участвуют в олимпиадном движении. Помочь надо их взять, расширить число бюджетных мест. Если вузу не хватает возможности всех принять, значит поддержать расширение и открытие новых программ. Это касается, как Фальков сказал, 20 вузов.
Я вообще давно считаю, что за победы на олимпиадах и призерам надо давать бюджетные гранты, чтобы они могли поступить туда, куда хотят не вместо, а вместе с теми, кто поступает по баллам ЕГЭ на КЦФ. Не надо между ними конкурсы устраивать, надо увеличить и финансирование и именно туда направить контрольные цифры приема. Эти места известны давным-давно.
Если есть претензии к олимпиадам, к уровню подготовки, к заданиям, которые на олимпиадах — это проблема взрослых. Ребята, которые победители, призеры — вообще заложниками оказываются. Разберитесь те, кто проводит олимпиады, с предметными комиссиями, кто их формирует. Высшая школа экономики заинтересована в олимпиадниках. Мы принимаем очень много олимпиадников, проводим свои собственные конкурсы для того, чтобы именно выбрать тех ребят, которые мотивированы, которые справятся потом с нашими очень сложными программами, для того чтобы минимизировать потом отчисления».
Этим летом в Telegram-каналах и профильных СМИ появлялись истории абитуриентов, которые набрали по 300 баллов на ЕГЭ, но так и не поступили на бюджет. По их словам, все бесплатные места достались олимпиадникам, льготникам и целевикам. На некоторых специальностях ситуация доходила до абсурда: проходной балл оказывался выше максимальной суммы, которую вообще можно набрать на трех экзаменах.