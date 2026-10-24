Олимпиадникам добавят мест

В частности это решение, которое увеличивает число мест в вузы, которые приняли практически всех олимпиадников, тем самым там даже доходило до того, что некоторые учили на внебюджете этих студентов, но на самом деле не брали с них деньги. Это сильно перекашивает всю систему отношений внутри вуза. Сейчас вот такой баланс, что количество льгот олимпиадных уменьшается, но количество мест в те вузы, в которые на самом деле идут самые сильные ребята, увеличивается».