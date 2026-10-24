Мирошник: речи о политическом влиянии на переговоры остановки огня в Алешках нет

Дипломат пояснил, что этот режим тишины дополнит гуманитарный трек взаимодействия, который направлен на создание гуманитарных коридоров для помощи мирным жителям. По его словам, договориться о таких коридорах ранее не удавалось из-за действий украинских военных, которые препятствовали обеспечению безопасности населения Алешек.