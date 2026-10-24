Мирошник: речи о политическом влиянии на переговоры остановки огня в Алешках нет
Локальное прекращение огня в Алешках Херсонской области, запланированное на 29 октября, не окажет политического влияния на ход переговоров по украинскому урегулированию. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
Дипломат пояснил, что этот режим тишины дополнит гуманитарный трек взаимодействия, который направлен на создание гуманитарных коридоров для помощи мирным жителям. По его словам, договориться о таких коридорах ранее не удавалось из-за действий украинских военных, которые препятствовали обеспечению безопасности населения Алешек.
«Говорить о влиянии этого режима на политические или военные переговоры сложно, поскольку эти треки могут существовать отдельно»,— отметил господин Мирошник. Он подчеркнул, что введение перемирия крайне важно именно с гуманитарной точки зрения.
Кроме того, дипломат выразил надежду, что канал связи, согласованный между президентами России и США, который уже доказал свою эффективность, продолжит работать ради спасения жизней гражданских и решения гуманитарных проблем.