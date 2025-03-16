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Коммерсантъ FM
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Павел Дуров улетел, но обещал вернуться

Что означает решение суда во Франции по делу основателя Telegram

Судебные власти Франции разрешили Павлу Дурову на время уехать в Дубай, об этом сообщают источники France-Presse. Основатель Telegram мог покинуть страну утром 15 марта, пишет агентство. Ему могли позволить выехать за границу на несколько недель. Бизнесмена задержали в парижском аэропорту в августе 2024-го. Несколько дней он провел под стражей, однако после его отпустили под залог в €5 млн, предъявив обвинения в шести правонарушениях. Среди них — отказ предоставлять данные по запросу уполномоченных органов. В начале февраля 2025-го французская прокуратура сообщила, что дело Дурова передадут в суд не раньше, чем через год, и он не сможет покинуть страну все это время.

Фото: Tatan Syuflana / AP

Фото: Tatan Syuflana / AP

Однако подобное разрешение на временный выезд можно считать стандартной историей, считает член Адвокатской палаты Парижа Дмитрий Литвинский: «Такое разрешение дает следственный судья обычно в тех случаях, когда, с его точки зрения, нет риска того, что фигурант расследования каким-то образом помешает его проведению или потом не предстанет перед судом. В принципе, практика достаточно обычная с учетом того, что с момента ареста прошло довольно много времени — полгода.

В случае если Павел Дуров не вернется во Францию, то, во-первых, это уже будет нарушение уголовного предписания, попыткой скрыться от следствия. За это предусмотрен достаточно крупный штраф. Во-вторых, с точки зрения судьи, который станет рассматривать дело по существу предъявленных к подозреваемому требований, это будет в известной степени являться признанием с его стороны недобросовестных действий. Ну и потом есть другие риски: подследственный может быть объявлен в международный розыск. И, соответственно, у него тоже могут возникать известные проблемы при прохождении границы или посадке на самолет. Та же Франция может потребовать потом его экстрадицию. Как сам подследственный, так и его адвокат, выстраивают некую линию взаимоотношений со следствием. И, естественно, если он показывает свою добросовестность, это отражается на отношении к нему и материалам дела со стороны суда, который будет потом рассматривать этот кейс».

Как развивалось дело Павла Дурова

На фоне новостей о том, что Павел Дуров смог покинуть Францию, криптовалюта TON в моменте выросла на 20%. Однако вернуть стоимость монеты основателя Telegram к показателям до ареста быстро не получится, считает соучредитель торговой платформы Blum Владимир Смеркис. По его словам, этому мешает общее ослабление крипторынка: «Освобождение, конечно, добавляет много позитива. TON, как блокчейн и криптовалюта, непосредственно связан с Telegram. И основное преимущество этого актива — как раз-таки в коллаборации с мессенджером. И то, что практически 1 млрд пользователей имеет возможность доступа к блокчейну, его использованию внутри Telegram, и освобождение Павла, — все это совокупно дает достаточно много позитива.

Чем известен основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров

Параллельно мы видим, что основной криптовалютный рынок тоже чувствует себя чуть лучше, чем неделей ранее. Если до этого мы наблюдали биткойн примерно по $80 тыс., то сейчас он оценивается в $83-84 тыс. Это тоже небольшое потепление. Говорить о том, что это будет долгосрочная тенденция и мы можем прийти к значениям, которые видели на пике стоимости — в $7 и даже больше за одну единицу TON, думаю, пока преждевременно. Для этого нужно, конечно, чтобы основной рынок также немножко вырос».

После начала расследования во Франции Павел Дуров заявлял, что усилил модерацию и уточнил, что мессенджер выдает IP-адреса и телефоны нарушителей по решению суда в большинстве стран еще с 2018 года. В Telegram пока не стали комментировать отъезд Дурова из Франции, но пообещали опубликовать официальное заявление.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Александра Абанькова, Юлия Савина

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