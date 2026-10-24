В Югре ввели режим беспилотной опасности
В Ханты-Мансийском автономном округе (Югре) 24 октября объявили режим сигнала «Беспилотная опасность». Об этом сообщили в Региональной системе централизованного оповещения (РСЧС) и подтвердил в Telegram губернатор региона Руслан Кухарук.
Власти привели ответственные службы и ведомства в режим повышенной готовности. Предпринимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности населения. В связи с этим усиливается контроль за воздушным пространством, возможны временные ограничения работы сотовой связи и мобильного интернета.
Жителям Югры рекомендовано по возможности оставаться дома, не выходить на улицу и не подходить к окнам до сигнала «Отбой беспилотной опасности». Также рекомендуется найти укрытие в капитальных зданиях, подземных переходах или парковках. Запрещается трогать или перемещать подозрительные предметы и обломки, а также снимать и распространять информацию о работе противовоздушной обороны и беспилотных аппаратах.