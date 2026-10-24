Алешкам обещали тишину
Как локальное перемирие может повлиять на дальнейшие переговоры
Россия и Украина подтвердили договоренность о прекращении огня в Алешках для доставки гуманитарной помощи и эвакуации местных жителей. Российская армия будет соблюдать режим тишины на Херсонском направлении с четырех утра 27 октября. Со стороны Украины также вскоре начнут операцию по деблокированию Алешек, сообщили в Киеве.
Ранее Белый дом анонсировал гуманитарное перемирие с 29 октября. Там заявили, что договоренности добилась лично Мелания Трамп. По её словам, жители города смогут сами выбрать, куда отправиться — в Россию или на Украину. Организацией займутся гражданские представители обеих стран, а за процессом будет следить независимая американская медиакомпания. В Алешках может быть отработан опыт мониторинга для будущего урегулирования, полагает политолог, эксперт клуба «Валдай» Андрей Кортунов:
«Конечно, это очень особый случай, мы не можем здесь обобщать. Понятно, что в каком-то смысле шаг навстречу не столько друг другу, сколько желаниям, исходящим из Белого дома, но, тем не менее, создание такого прецедента мне представляется довольно существенным, поскольку там могут быть отработаны модели, механизмы, верификации мониторинга режима тишины, которые потом могут быть использованы в более широком контексте. Конечно, хотелось бы надеяться, что сейчас получится лучше, чем раньше. Можно будет использовать, в том числе, и новые технические средства. Но это сложная задача, объективно. Есть боль, разочарование, взаимное обвинение, к сожалению, можно предположить, что все это будет. Но эту задачу придется так или иначе решать. Поэтому, конечно, хорошо, если сейчас на примере Алешек, удастся нащупать какие-то алгоритмы, позволяющие обеспечить устойчивый режим тишины.
С одной стороны, после выборов 3 ноября внимание Белого дома к урегулированию может снизиться. Понятно, что в администрации есть стремление помочь своим однопартийцам в демонстрации реальных достижений.
Но я не думаю, что для Трампа и для многих других членов его администрации все определяется только промежуточными выборами.
Все-таки очень много было инвестировано политического капитала, все равно эти усилия будут продолжаться. Если только не произойдет какого-то полного обвала, когда выяснится, что стороны, в принципе, не готовы ни к каким компромиссам. Я допускаю, что он может хлопнуть дверью, но я не думаю, что это произойдет только потому, что не будет больше политической мотивации продолжать эти усилия».
Алешки находятся на левом берегу Днепра. Россия и Украина прежде обвиняли друг друга в обстрелах и заявляли о гуманитарной катастрофе в городе. По словам Мелании Трамп, город привлек её внимание в сентябре, во время частной беседы на полях генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Она отметила, что тогда ей удалось быстро наладить связь с российской и украинской сторонами. Такое перемирие может помочь в переговорном процессе, но его значимость не стоит переоценивать, считает эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов:
«Неудивительно, что именно в этом населенном пункте сейчас договорились стороны о временном прекращении огня. Это, безусловно, хороший сигнал. Вряд ли мы можем напрямую из него развить мирную сделку, некое взаимопонимание, но это скорее совпадает с общей позитивной динамикой в вопросе переговорного процесса. Очевидно, что стороны постепенно нащупывают первые контуры мирной сделки и меры укрепления доверия в виде локальных перемирий и прекращений огня могут в целом способствовать установлению более, скажем так, приемлемой атмосферы для заключения чего-то большего.
Мелания Трамп активно вовлечена в этот процесс, и мы видим, что это приветствует как украинская, так и российская стороны. Помните, что Владимир Путин об этом упоминал с благодарностью. Это важный момент для американской администрации нынешней, которая в значительной степени завязана на некие, во-первых, пиар-ходы, а, во-вторых — на ходы, которые позволяют им заявить о победе, об их личном участии и роли. Здесь пока Дональд Трамп вершит судьбы мира на общем российско-украинском треке, Мелания Трамп, как первая леди, работает над гуманитарными вопросами, что также все больше вовлекает американского президента в решение российско-украинского кризиса.
Говоря о рисках, локальные меры по установлению доверия — это очень хрупкий момент. Один лишний выстрел не просто сорвет вот этот процесс, но и подорвет дальнейшее доверие для возможных шагов схожего толка. Но, в целом это, конечно, позитивные сигналы. Но степень их влияния на общее российско-украинское урегулирование не стоит переоценивать».
На днях журнал Economist сообщил подробности нового мирного плана по Украине, который якобы готовят США. По словам собеседников издания, он предусматривает создание демилитаризованной зоны в Донбассе. Также он предполагает отказ Киева от членства в НАТО и отмену санкций против Москвы. Допускается возобновление поставок российского газа в Европу и работа «Северного потока».