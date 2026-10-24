Алешкам обещали тишину

«Конечно, это очень особый случай, мы не можем здесь обобщать. Понятно, что в каком-то смысле шаг навстречу не столько друг другу, сколько желаниям, исходящим из Белого дома, но, тем не менее, создание такого прецедента мне представляется довольно существенным, поскольку там могут быть отработаны модели, механизмы, верификации мониторинга режима тишины, которые потом могут быть использованы в более широком контексте. Конечно, хотелось бы надеяться, что сейчас получится лучше, чем раньше. Можно будет использовать, в том числе, и новые технические средства. Но это сложная задача, объективно. Есть боль, разочарование, взаимное обвинение, к сожалению, можно предположить, что все это будет. Но эту задачу придется так или иначе решать. Поэтому, конечно, хорошо, если сейчас на примере Алешек, удастся нащупать какие-то алгоритмы, позволяющие обеспечить устойчивый режим тишины.