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Выпуск газеты №198«Ъ» Газета
Культура

Deadline назвал основных претендентов на роль нового Джеймса Бонда

Студия Amazon MGM Studios на следующей неделе проведет заключительные прослушивания на роль нового Джеймса Бонда. По данным источников Deadline, в список главных претендентов вошли четыре человека. Среди них — Джек Лауден, Каллум Тёрнер и Джош О'Коннор. Имя четвертого актера издание не называет.
Джош О'Коннор
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Джош О'Коннор

David 'Dee' Delgado / Reuters

Джек Лауден
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Джек Лауден

Phil Noble / Reuters

Каллум Тёрнер
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Каллум Тёрнер

Aude Guerrucci / Reuters

Amazon MGM Studios в мае объявила о проведении кастинга на роль Джеймса Бонда. Американские СМИ уже называли в числе претендентов Джека Лаудена и Каллума Тёрнера. Также упоминались Джейкоб Элорди, Пол Мескал, Харрис Дикинсон и Джек Бартон. Уже известно, что режиссером нового фильма станет Дени Вильнёв.