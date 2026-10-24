Deadline назвал основных претендентов на роль нового Джеймса Бонда
Студия Amazon MGM Studios на следующей неделе проведет заключительные прослушивания на роль нового Джеймса Бонда. По данным источников Deadline, в список главных претендентов вошли четыре человека. Среди них — Джек Лауден, Каллум Тёрнер и Джош О'Коннор. Имя четвертого актера издание не называет.
Amazon MGM Studios в мае объявила о проведении кастинга на роль Джеймса Бонда. Американские СМИ уже называли в числе претендентов Джека Лаудена и Каллума Тёрнера. Также упоминались Джейкоб Элорди, Пол Мескал, Харрис Дикинсон и Джек Бартон. Уже известно, что режиссером нового фильма станет Дени Вильнёв.