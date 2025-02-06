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Коммерсантъ FM
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Wired: дело Дурова во Франции не направят в суд еще как минимум год

Создатель Telegram Павел Дуров «застрял» во Франции, его дело смогут передать в суд не раньше чем через год, пишет американский журнал Wired со ссылкой на представителя французской прокуратуры Майлис де Рек. По ее словам, речи о мировом соглашении пока не идет.

Ордер на арест господина Дурова решили выдать, когда выяснилось, как много расследований зашло в тупик из-за нежелания Telegram сотрудничать с правоохранительными органами. Париж считает, что молчание самого основателя мессенджера «равносильно соучастию». Wired приводит данные газеты Liberation, согласно которым французская жандармерия с 2013 по 2024 год насчитала 2460 случаев, когда Telegram не ответил на юридические запросы.

Перед арестом Павла Дурова шло расследование дела в отношении одного из пользователей, который преследовал несовершеннолетних девочек, а позднее признался в изнасиловании. Когда следователи обратились к руководству платформы с просьбой раскрыть личность подозреваемого, они отказались. «Это случалось каждый раз, по каждому запросу, в каждой стране, где мы запрашивали (данные.— "Ъ")»,— рассказала журналу госпожа де Рек.

Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа 24 августа 2024 года. Ему предъявили обвинения по шести пунктам за отказ мессенджера сотрудничать с французскими властями. Спустя четыре дня господина Дурова освободили под судебный надзор с залогом €5 млн и запретом покидать Францию в течение шести месяцев. На следующем заседании, как писал France Info, Павел Дуров пообещал французским следственным судьям улучшить процедуру модерации мессенджера.

Подробности дела — в материале «Ъ» «Посиди за половинку».

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