Власти Севастополя ожидают восстановления электроснабжения к вечеру
В Севастополе по резервным схемам электроснабжения удалось подключить все критически важные объекты жизнеобеспечения, сообщил глава города Михаил Развожаев. По его словам, в большей части города электричество должно появиться после 19:00.
Господин Развожаев уточнил, что из-за блэкаута в Севастополе с ночи непрерывно работает оперштаб по энергобезопасности. Электроснабжение также восстановили в части жилых кварталов, запитанных от подстанций.
Ночью 24 октября Крым и Севастополь остались без электроснабжения из-за удара ВСУ по энергетической инфраструктуре. Советник главы Крыма Олег Крючков говорил, что авария произошла на энергосетях за пределами полуострова. Из-за этого в городе также ограничивают подачу воды.