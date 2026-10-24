Президент Ирана Пезешкиан приедет в Москву на саммит газового форума
Президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит Москву 27 октября для участия в восьмом саммите Форума стран — экспортеров газа. Об этом ТАСС сообщили в посольстве Ирана в России.
Встреча пройдет под председательством президента РФ Владимира Путина. Ожидается, что в саммите примут участие руководители государств — членов форума, стран-наблюдателей и приглашенных государств.
Участники обсудят основные тенденции развития мирового рынка энергоресурсов, в том числе природного газа, а также перспективы взаимодействия стран-производителей. По данным иранского посольства, саммит станет площадкой для обмена позициями по вопросам международного газового сотрудничества.