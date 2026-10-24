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Выпуск газеты №198«Ъ» Газета
Мир

Президент Ирана Пезешкиан приедет в Москву на саммит газового форума

Президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит Москву 27 октября для участия в восьмом саммите Форума стран — экспортеров газа. Об этом ТАСС сообщили в посольстве Ирана в России.

Александр Миридонов / Коммерсантъ

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Встреча пройдет под председательством президента РФ Владимира Путина. Ожидается, что в саммите примут участие руководители государств — членов форума, стран-наблюдателей и приглашенных государств.
Участники обсудят основные тенденции развития мирового рынка энергоресурсов, в том числе природного газа, а также перспективы взаимодействия стран-производителей. По данным иранского посольства, саммит станет площадкой для обмена позициями по вопросам международного газового сотрудничества.