Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров покинул Францию и отправился в Дубай по разрешению суда. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Дуров

Фото: Albert Gea / Reuters Павел Дуров

Фото: Albert Gea / Reuters

«Он покинул Францию сегодня утром»,— сказал собеседник агентства.

Как заявил другой источник, следственный судья разрешил ему уехать из Франции на «несколько недель», передает агентство. По утверждению собеседников AFP, он вылетел этим утром из аэропорта Ле-Бурже, который располагается недалеко от Парижа.

В феврале издание Wired сообщало, что дело господина Дурова смогут передать в суд не раньше чем через год. Представительница французской прокуратуры Майлис де Рек заявляла, что речь о мировом соглашении пока не идет.

Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа 24 августа 2024 года. Господину Дурову предъявили обвинения по шести пунктам из-за отказа мессенджера сотрудничать с французскими властями. Газета Liberation приводила данные, согласно которым французская жандармерия с 2013 по 2024 год насчитала 2460 случаев, когда Telegram не ответил на юридические запросы. Париж считает, что это «равносильно соучастию» в тех преступлениях, расследование которых зашло в тупик из-за нежелания мессенджера делиться информацией.

Французские власти, в частности, вменяют в вину Павлу Дурову соучастие в предоставлении цифровых инструментов для распространения детской порнографии, торговли наркотиками и совершения мошеннических действий, а также участие в управлении онлайн-платформой с целью совершения незаконных трансакций и другое. Последнее обвинение может грозить Павлу Дурову сроком до десяти лет и штрафом до €500 тыс.

Подробности дела — в материале «Ъ» «Посиди за половинку».