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Мир

Reuters: переговоры России, Украины и США могут пройти в ОАЭ или Швейцарии

Делегации России, Украины и США могут провести переговоры в столице ОАЭ Абу-Даби или в Швейцарии. Об этом со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщили агентство Reuters и канал Sky News.
Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби, 4 февраля

Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби, 4 февраля

UAE Ministry of Foreign Affairs / Handout / Reuters

По данным собеседника СМИ, встреча состоится в течение следующей пары недель. Точная дата пока неизвестна. Чиновник сказал Sky News, что целью переговоров будет организация трехсторонней встречи на уровне лидеров, но для этого нужно проделать большую работу.
Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф договорились о проведении трехсторонних переговоров на встрече в Санкт-Петербурге 21 октября. Кремль говорил, что переговоры состоятся в первой половине ноября в Абу-Даби. Во встрече примут участие представители Москвы, Вашингтона и Киева. Состав российской делегации пока не определен.
О попытках урегулирования конфликта — в материале «Ъ» «Первая леди добилась тишины».