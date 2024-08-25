И полетели Телеграмы родных и близких известить

Основатель Telegram и «ВКонтакте» Павел Дуров помещен в СИЗО в Париже, вскоре ему должны предъявить официальное обвинение. Пока же в различных источниках говорится, что предпринимателю грозит до 20 лет за отказ в сотрудничестве с властями Франции в борьбе с терроризмом, педофилией и распространением наркотиков через Telegram. Причем обладателю как российского, так и французского гражданства сложно рассчитывать на действенную помощь России.

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Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ МИД России рассчитывает прорваться к Павлу Дурову

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Недетские подозрения

Павел Дуров был задержан в субботу вечером в терминале бизнес-авиации в парижском аэропорту Ле Бурже. Вместе с ним на борту Embraer Legacy, следовавшего из Азербайджана, помимо членов экипажа, предположительно, были бизнес-коуч Юлия Вавилова и охранник.

Господин Дуров собирался провести вечер в Париже, где у него был назначен ужин.

Судя по всему, основатель Telegram не сомневался в своей безопасности, хотя, как уверяет Le Figaro, был внесен в список разыскиваемых (Le fichier des personnes recherchees, FPR), который ведет МВД Франции.

В этот список входят лица, подозреваемые как в уголовных, так и в административных правонарушениях. Он автоматически связан с информационными системами Шенгена (SIS) и списками авиапассажиров (FPA). Господин Дуров, очевидно, в него был включен в категорию PJ (разыскиваемые уголовной полицией). У последней было 48 часов, чтобы предъявить господину Дурову обвинение и ходатайствовать в суде о его аресте на время предварительного следствия. Впрочем, в воскресенье появились данные, что дело предпринимателя в связи с большим резонансом передано в прокуратуру, которая в понедельник планирует обнародовать его подробности.

Telegram уполномочен заявить Официальное мнение В момент сдачи номера в печать Telegram выпустил первое официальное заявление после задержания Павла Дурова: Платформа соблюдает законы ЕС, в том числе Закон о цифровых услугах — его модерация соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется.

CEO Telegram Павлу Дурову нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе.

Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребления этой платформой.

Почти миллиард пользователей во всем мире используют Telegram как средство коммуникации и источник важной информации.

Мы ожидаем скорейшего разрешения этой ситуации.

Пока же подозрения в адрес господина Дурова выдвинула Служба по делам несовершеннолетних (L’office mineurs, OFMIN) полиции, которая выявляет производителей детского криминального контента, а также расследует преступления, совершенные с использованием соцсетей и даркнета.

Господину Дурову якобы инкриминируется потворство педофилии, наркоторговле и терроризму. Сам он в этих преступлениях не участвовал, но, очевидно, и не обеспечил доступ к шифрам и кодам мессенджера властям, как они того хотели.

Руководитель департамента расследований ИБ-компании T.Hunter Игорь Бедеров отметил “Ъ”, что данные пользователей Telegram, как и их переписки, хранятся на серверах компании, в том числе независимо от того, остаются ли они на устройствах пользователей (например, в случае удаления аккаунтов). Соответственно, если передать ключи шифрования данных третьим лицам, они получат возможность обращаться к данным, хранящимся на серверах компании.

Другим вопросом является сторонняя модерация контента в мессенджере, объясняет Игорь Бедеров.

По его словам, некоторое время назад специалисты обнаружили в коде Telegram, относящемся к еще не выпущенным обновлениям, указания на новый тип аккаунта для модерирования контента. Схожая система, по его словам, реализована Meta в своих соцсетях (деятельность компании по ведению соцсетей Facebook и Instagram в РФ объявлена экстремистской и запрещена): «В них через отдельный личный кабинет можно отправлять контент на ускоренную модерацию».

Отметим, что контент СМИ, соцсетей и интернета во Франции контролируется не менее жестко, чем в России. За прессой следит Arcom — регулятор аудиовизуальных медиа. Контроль за интернетом и связью поручен организации Arcep. Кроме того, существует Независимая административная инстанция (AAI — Autorite Аdministrative Independante), которая действует от имени государства, но не должна подчиняться политическим и экономическим институтам власти. Arcep, которая распределяет чаcтоты, борется с пиратством и занимается «чисткой» нелегального контента у провайдеров. Криминальным интернетом занимается Центральное управление борьбы с преступностью, связанной с технологией информатики и коммуникаций (Office Central de Lutte Contre la Criminalite Liee aux Technologies de l’Information et de la Communication, OCLCTIC). Его сфера интересов — сетевое мошенничество, похищение и разглашение персональных данных. Специалисты OCLCTIC проверяют французский интернет вместе с коллегами из Технической службы уголовных расследований и документации (Service technique de recherches judiciaires et de documentation, STRJD), которая занимается религиозным экстремизмом, преступлениями против личности, возбуждением вражды и жандармерией, имеющей своих экспертов.

По мнению экспертов, господин Дуров стал объектом столь пристального внимания правоохранителей как обладатель французского гражданства (при этом сохраняет российское). Французский паспорт он получил благодаря специальной процедуре в 2021 году. Государство предоставляет гражданство «личностям, которые способствуют интересам Франции». Как правило, речь идет о спортсменах и бизнесменах. В свою очередь, французский паспорт может стать поводом для того, чтобы российских дипломатов к нему не пустили.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия уже направила ноту с требованием обеспечить доступ дипломатов к господину Дурову, но власти Парижа считают его французское гражданство основным.

Ответственные лица

Комментируя “Ъ” задержание Павла Дурова, вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом, юрист-международник Иван Мельников заявил, что претензии французских правоохранителей к создателю Telegram противоречат Акту о цифровых услугах ЕС (Digital Services Act (DSA) принят в 2020 году, изменения вносились в 2023 и 2024 годах). Он гласит, что оператор социальной сети или интернет-платформы ответственен за любой контент, который размещен на ней. Господин Мельников обращает внимание на то, что данный закон предполагает ответственность только для юридических, а не физических лиц, а в качестве наказания предусматривает штраф, а не тюремный срок.

В соответствии с DSA все компании обязаны обеспечивать защиту несовершеннолетних пользователей от вредоносного и нелегального контента.

Закон требует от них ввести механизм, позволяющий пользователям легко и оперативно сообщать о нелегальных товарах и услугах. При этом закон четко разграничивает малые и средние предприятия от крупных платформ и поисковых систем. К последним относятся платформы с ежемесячной аудиторией в 45 млн человек. Они должны постоянно контролировать контент и регулярно отчитываться перед Еврокомиссией о проделанной работе.

Для реализации DSA Telegram сотрудничает (по своему выбору) с властями Бельгии. В августе 2024 года в Бельгийском институте почтовых услуг и телекоммуникаций (BIPT) сообщили Euronews, что аудитория Telegram в ЕС не превышает рубеж в 45 млн человек в месяц, установленный законом как критерий крупной платформы. Перед этим в феврале того же года Telegram отчитывался, что сервисом в ЕС пользуется 41 млн человек в месяц. Правда, по заявлениям Павла Дурова, общая аудитория мессенджера сейчас достигает 950 млн активных пользователей в месяц.

«Французы же пошли дальше и вменили Дурову в вину соучастие в терроризме и других преступлениях. Если следовать этой логике, то в случае если платформа не удаляет тот или иной противоправный контент, то с таким же успехом можно вызывать во Францию и задержать основателя Instagram и Facebook (принадлежат корпорации Meta, запрещена в РФ как экстремистская.— “Ъ”) Марка Цукерберга, владельца соцсети Х (бывший Twitter.— “Ъ”) Илона Маска, собственника TikTok (принадлежит компании ByteDance Ltd.— “Ъ”), а также владельцев других компаний, которым принадлежит, к примеру, электронная почта Yahoo,— сказал юрист Мельников.— С таким же успехом к уголовной ответственности за соучастие в торговле наркотиками можно привлечь и владельца ресторана, если кто-то договорился о сделке в его заведении».

Юрист не сомневается, что дело господина Дурова является «политическим», поскольку французские силовики хотят контролировать Telegram.

Первый крупный конфликт Павла Дурова с государственными органами в России (о конфликтах в других странах читайте в выносе) относится еще к тому времени, когда он руководил соцсетью «ВКонтакте» (создана в 2006 году). В 2014 году он заявил, что ФСБ требует от него передать данные организаторов групп (сообществ) Евромайдана, а прокуратура — закрыть группу Алексея Навального (позднее организации, связанные с господином Навальным, были объявлены в РФ иноагентами и запрещены как экстремистские). Telegram, который развивался в то же время, вплоть до 2017 года даже не был русскоязычным. Сам господин Дуров объяснял, что «чем быстрее в Telegram соберется ощутимая масса пользователей из России, тем быстрее его заблокирует Роскомнадзор».

После теракта в метро Санкт-Петербурга в 2017 году глава Роскомнадзора Александр Жаров обвинил Павла Дурова в том, что он «нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером», а ФСБ называло Telegram мессенджером, наиболее часто используемым террористами в РФ.

В апреле 2018 года Telegram решением суда заблокировали в России из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. Обязанность передавать переписку силовым структурам возникла у сервиса как у участника реестра организаторов распространения информации, к котором относится любой интернет-ресурс, предназначенный для приема, передачи, доставки и обработки электронных сообщений интернет-пользователей.

Директор по информационной безопасности Президентской академии Илья Яблоков объясняет, что существует два типа шифрования данных: симметричный и асимметричный. «Симметричная система предполагает использование одинакового ключа для отправителя и получателя; асимметричная система использует два ключа: открытый, который нужен, чтобы зашифровать данные, и закрытый ключ для расшифровки»,— говорит он, добавляя, что в Telegram используется сквозное шифрование — гибрид симметричного и асимметричного шифрования. Господин Яблоков утверждает, что, несмотря на используемые мессенджером системы, безопасность переписки сохраняется только в «секретных» (дополнительно закрытых) чатах Telegram. «Спецслужбы заинтересованы в получении инструмента для доступа к засекреченным чатам, для создания такого инструмента как раз и нужен закрытый ключ, который и позволит расшифровать сообщение»,— заключил он.

В июне 2020 года господин Дуров написал в своем русскоязычном Telegram-канале, что сервис с момента своей блокировки в России усовершенствовал «методы обнаружения и удаления экстремистской пропаганды».

Спустя несколько дней Роскомнадзор сообщил, что по согласованию с Генпрокуратурой снимет блокировку с Telegram. Однако Алексей Волин, который тогда занимал пост заместителя главы Минсвязи, заявлял, что мессенджер разблокировали в том числе потому, что его технически невозможно было заблокировать.

Алексей Тарханов, Париж; Мария Локотецкая, Татьяна Исакова, Юрий Литвиненко, Тимофей Корнев, Кирилл Сарханянц