Число погибших при стрельбе в Иордании выросло до восьми
Жительница Иордании, получившая ранения при вчерашней стрельбе в церкви, умерла в больнице. Общее число жертв теракта выросло до восьми, сообщил Минздрав королевства.
Глава министерства Ибрагим аль-Баддур рассказал, что в лечебных учреждениях остаются 27 пострадавших. «Восемь раненых переведены в военный госпиталь принца Али бен Хусейна, состояние двоих из них врачи оценивают как критическое»,— уточнил он (цитата по ТАСС).
Вооруженное нападение на членов христианской общины было совершено 23 октября в деревне Хамуд. Изначально сообщалось о шести жертвах. Со слов очевидцев, двое мужчин в масках подъехали к церкви, где на похоронную службу собрались около 200 прихожан, и открыли огонь из автомата и пистолета. Задержать преступников пока не удалось. В Аммане и других городах усилены меры безопасности.