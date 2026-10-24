Число погибших при стрельбе в Иордании выросло до восьми

Глава министерства Ибрагим аль-Баддур рассказал, что в лечебных учреждениях остаются 27 пострадавших. «Восемь раненых переведены в военный госпиталь принца Али бен Хусейна, состояние двоих из них врачи оценивают как критическое»,— уточнил он (цитата по ТАСС).