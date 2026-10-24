«Кевин» перестал быть мемом

Председатель «Национального объединения» Жордан Барделла тут же призвал президента не забывать о французах, погибших в результате предыдущих терактов, напомнив о жертвах нападения на еврейскую школу в Тулузе, совершенного Мохаммедом Мера в 2012 году, о погибших при теракте в супермаркете Hyper Cacher в Париже в январе 2015 года, об убийстве священника Жака Амеля в церкви в Сен-Этьен-дю-Рувре в 2016 году и о жертвах нападения в базилике Нотр-Дам в Ницце в 2020 году. По мнению Барделлы, прежде чем объявлять вчерашнюю трагедию первым случаем подобного рода, президенту стоило выучить историю. Макрона тоже можно понять, ему важно поскорее расставить точки над i. Он просто не договорил, что это один из первых случаев, когда публичный теракт направлен против арабов и мусульман, а не наоборот. Президент и не мог этого произнести. Полемика не отменяет трагедии, но показывает, как трудно французским политикам обсуждать терроризм, не превращая память о жертвах в аргумент внутриполитической борьбы.