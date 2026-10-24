«Кевин» перестал быть мемом
Стрельбу под Парижем назвали расистским терактом
Вчера, 23 октября, городки Трапп и Ла-Веррьер в департаменте Ивелин стали местом преступления, которое уже называют терактом по расистским мотивам. Мужчина по имени Кевин открыл огонь по прохожим, убив 26-летнего молодого человека и ранив еще пятерых, в том числе 12-летнюю девочку. Уже вечером трагедия перешла из криминальной хроники в предмет острой политической полемики. Рассказывает корреспондент «Ъ» во Франции Алексей Тарханов.
В пятницу, 23 октября, около десяти часов утра в двух соседних городках к западу от Парижа прозвучали автоматные очереди. Стрелок находился за рулем серого Renault Clio. Он перемещался по улицам Траппа и Ла-Веррьера, открывая огонь по людям прямо из автомобиля. Сообщения о выстрелах поступали из разных точек. Сотрудники спецназа остановили машину менее чем через десять минут после первых сообщений о стрельбе. Весь маршрут стрелка занял около пятнадцати минут. По словам прибывшего на место преступления министра внутренних дел Лорана Нуньеса, полицейские прервали кровопролитие, которое могло продолжиться.
При задержании у 39-летнего Кевина Т. изъяли британский пистолет-пулемет «Стен», массово выпускавшийся во время Второй мировой войны. В те годы легкий и портативный автомат часто использовался бойцами французского Сопротивления. Кроме огнестрельного оружия, в машине подозреваемого также обнаружили кокаин и гранаты со слезоточивым газом. Перед уходом из дома он оставил открытым газ в своей квартире. При обыске саперы обезвредили устройство с тремя газовыми баллонами, соединенными с таймером. Значит, преступление не было спонтанным, а было заранее подготовлено и продумано. Кевин Т., родившийся в 1987 году в Сен-Сир-л'Эколь, был известен полиции.
По информации Le Monde, в его досье фигурировали эпизоды, связанные с кражами, наркотиками и управлением автомобилем в состоянии опьянения. Однако он не числился среди лиц, находящихся под наблюдением спецслужб.
«Это чудо, что жертв не оказалось больше»,— заявил мэр Траппа Али Рабе. По его словам, стрелок стремился причинить как можно больший вред. Мэр Ла-Веррьера Николя Денвиль говорил о людях, которых нападавший, предположительно, выбирал в качестве мишеней по цвету кожи. Среди тех, по кому он стрелял, были люди магрибского происхождения и женщины в мусульманских платках.
Вечером 23 октября Эмманюэль Макрон приехал в Трапп, чтобы выразить поддержку жителям. Президент назвал случившееся «расистским террористическим актом» и сказал, что Франция впервые столкнулась с заранее спланированным преступлением, целью которого было массовое убийство соотечественников из-за цвета кожи или предполагаемой религии.
Председатель «Национального объединения» Жордан Барделла тут же призвал президента не забывать о французах, погибших в результате предыдущих терактов, напомнив о жертвах нападения на еврейскую школу в Тулузе, совершенного Мохаммедом Мера в 2012 году, о погибших при теракте в супермаркете Hyper Cacher в Париже в январе 2015 года, об убийстве священника Жака Амеля в церкви в Сен-Этьен-дю-Рувре в 2016 году и о жертвах нападения в базилике Нотр-Дам в Ницце в 2020 году. По мнению Барделлы, прежде чем объявлять вчерашнюю трагедию первым случаем подобного рода, президенту стоило выучить историю. Макрона тоже можно понять, ему важно поскорее расставить точки над i. Он просто не договорил, что это один из первых случаев, когда публичный теракт направлен против арабов и мусульман, а не наоборот. Президент и не мог этого произнести. Полемика не отменяет трагедии, но показывает, как трудно французским политикам обсуждать терроризм, не превращая память о жертвах в аргумент внутриполитической борьбы.
Можно вспомнить, что имя Кевин во Франции весьма медиатизировано. Летом 2023 года оно оказалось в центре политической дискуссии о городских беспорядках, охвативших страну после гибели 17-летнего Наэля Мерзука, застреленного полицейским в Нантере.
Тогдашний министр внутренних дел Жеральд Дарманен попытался оспорить объяснение, согласно которому погромы были устроены иммигрантами. Выступая перед комиссией в Сенате, министр обронил: «Есть люди, которые, могут быть выходцами из иммиграции, но были также и Кевины с Маттео, если позволите мне так выразиться». Фраза стала мемом. После новых погромов в социальных сетях распространялись ролики с комментариями в духе: «Опять Кевин с Маттео безобразничают». Теперь Кевин вышел из интернета в реальную криминальную хронику. Остается ждать, что выкинет Маттео.